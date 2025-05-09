Зеленский анонсировал новые встречи участников "коалиции желающих"

Владимир Зеленский анонсировал новые "встречи" в рамках "коалиции желающих". Президент Украины не раскрывал никаких деталей, но добавил, что встречи состоятся 10 мая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к лидерам государств-участников Объединенного экспедиционного корпуса (JEF).

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Зеленский анонсировал новые встречи

Президент Украины заявил, что 10 мая состоятся встречи в рамках "коалиции желающих". Кто именно будет на встрече – Зеленский не раскрывал. Украинский гарант лишь отметил, что "коалиция желающих" является очень важной и необходимой для Украины.

Нам нужна эта коалиция, и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность в соответствии с нашим общим видением. Я уверен: Европа только выиграет от такой командной работы – это поможет усилить всю имеющуюся архитектуру безопасности. Завтра – встречи,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время в КГГА сообщили, что 10 мая в Киеве будут ограничения дорожного движения в связи с "пребыванием иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий".

Напомним, что в "коалиции желающих" состоит из трех десятков государств во главе с Великобританией и Францией.

К слову, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что 10 мая состоится встреча коалиции партнерских стран по безопасности Украины, которая пройдет частично в виртуальном, а частично в обычном формате. Впрочем, Макрон не уточнил, будет ли лично участвовать в мероприятиях.

Мы инициировали эту встречу в начале года и примем участие в этом заседании. Относительно поездки в Украину – по вполне очевидным причинам о ней обычно не сообщают заранее. Но я всегда говорил, что в соответствующее время я туда приеду. И могу лишь еще раз это подтвердить,

– сообщил Макрон.

Ранее стало известно, что во Львове руководители МИД Евросоюза и Совета Европы дали старт созданию специального трибунала. Он будет рассматривать военные преступления России против Украины.