Объясняет "на пальцах", что будет с россиянами: как Макрон указывает Кремлю на его место

Среди "коалиции желающих" и вообще европейских лидеров президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует наиболее правильный подход к России. Он ставит на место российскую пропаганду и четко объясняет оккупантам последствия их действий.

Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. По его словам, когда летят угрозы из России, Макрон подробно объясняет ситуацию.

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Макрон дает четкие объяснения

Тарас Жовтенко отметил, что когда Макрон говорил о совместном "ядерном зонтике", то российская пропаганда начала вопить о том, что это "будут легитимные цели для ударов" и так далее. Когда "коалиция желающих" перешла от политических моментов, решив их, к практическому и стратегическому планированию развертывания европейских сил в Украине, то россияне снова жаловались, что это "неприемлемо".

Лидер Франции четко ответил, что Россию никто не спрашивает, что она будет принимать или не будет, нравится ей что-то или нет. Это никого не волнует, потому что для Франции и Великобритании, для "коалиции желающих" важно, что будет официальный политический запрос со стороны Украины на развертывание сил сдерживания в Украине. Это все, что надо европейским союзникам для того, чтобы развернуть эти силы,

– подчеркнул он.

Когда в ответ снова полетели угрозы со стороны России, французский президент еще более подробно раскрыл ситуацию. То есть объяснил, что будет происходить, если россияне будут продолжать наступательные операции, пытаться захватывать украинские территории.

"Мы видим, что по крайней мере один из лидеров "коалиции желающих", прежде всего – Франция, уже в конкретных терминах, которые доходят до российского руководства, объясняет на пальцах россиянам, что будет происходить, если они будут нарушать любые будущие договоренности", – добавил эксперт по международной безопасности.

По его словам, американцы должны поспособствовать тому, чтобы европейцы могли максимально быстро и эффективно в политическом и безопасностном смысле развернуть силы сдерживания на территории Украины.