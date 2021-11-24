В коалиционном соглашении немецкого правительства не упомянули о "Северном потоке-2"

Три политических партии сформировали в немецком правительстве коалицию. Однако в соглашении они не охарактеризовали свое отношение к российскому газопроводу "Северный поток-2".

В соглашении указывается "незаменимость" природного газа в переходный период. Однако ни слова о скандальном проекте нет.

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Партии заявили о намерениях ускорить применение возобновляемых источников энергии.

Мы ускоряем массовое расширение возобновляемых источников энергии и строительство модернизированных газовых электростанций, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию в течение следующих нескольких лет по конкурентным ценам,

– говорится в соглашении.

Новая коалиция подчеркнула, что газовые электростанции следует строить так, чтобы их можно было перевести на климатически нейтральные газы.

Что известно о новой коалиции в Германии

24 ноября 3 немецких политических партии – "Социал-демократическая партия", "Зеленые" и "Свободные демократы" – официально объявили о формировании коалиции. После голосования за коалиционное соглашение новое правительство принесет присягу.

Канцлером станет лидер СДПГ Олаф Шольц. В то же время глава "зеленых" Анналена Бербок возглавит министерство иностранных дел.

Приоритетами коалиции станет борьба с изменением климата и продвижением цифровых технологий.

В коалиционном соглашении партии призвали Россию прекратить войну на Донбассе и вернуть Украине Крым. Однако, несмотря на это, коалиция хочет тесно сотрудничать с Москвой.