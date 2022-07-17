Кое-что поняли, – херсонский активист назвал причину обыска гаражей оккупантами

Российские оккупанты действительно проводят обыски в гаражах местных Херсонцев, это началось около 5 дней назад. Они пытаются найти наших партизан или разыскать наши ДРГ.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что оккупанты для себя поняли, что украинцы порой в гаражах хранят много ценного.

Читайте также В Новой Маячке ВСУ накрыли штаб и казармы оккупантов, – Хлань

Если у местных есть оружие, оно может храниться именно в гаражах. Еще с начала оккупации в гаражах были найдены запасы теробороны, говорит херсонский активист.

Собственно с тех пор оккупанты считают, что именно гараж – вероятное место хранения оружия украинцев и наших ДРГ,

– добавляет Владимир Молчанов.

"По их мнению, украинские диверсанты проникают в Херсон, в частности водным путем. Также российские оккупанты периодически наведываются на дачи херсонцев", – добавляет активист из Херсона.

Подробнее о вандализме и мародерстве россиян на оккупированных территориях: смотрите видео

российские оккупанты регулярно похищают местных

Сначала активистов и патриотов сажают на 3 дня в подвал. Там россияне цинично издеваются над украинцами. Своих пленников они заставляют обязательно просматривать российское телевидение, слушать российские песни и учить "совковые" стихи. При этом кормят похищенных только раз в день.

Украинцев оккупанты пытают

На 4 день заключенного отпускают домой, однако смотрят, изменил ли он собственные взгляды. Если нет – тогда возвращение снова в подвал, но на этот раз на больший срок. На этом этапе российские преступники пытают украинцев, а вместо еды дают стакан с сахаром.

К людям с большой силой воли и патриотизмом "подключают" фсбшников. Они пытают пленников, не разрешают спать, перевозят. При этом у родных нет никакой информации о том, где сейчас находится пропавший.