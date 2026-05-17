Кое-где до +26, но с дождями и грозами: прогноз погоды на 18 мая

17 мая в Украине ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями. На улице будет тепло, однако стоит быть готовыми и к дождям.

Детальный прогноз погоды на понедельник, 18 мая, предоставили в Укргидрометцентре.

Чего ожидать от погоды 18 мая?

В большинстве регионов пройдут умеренные дожди, а ночью в отдельных районах севера возможны интенсивные осадки и грозы. В то же время в восточных областях, а также ночью на западе страны существенных осадков не прогнозируют.

В ночные и утренние часы местами возможны туманы - в частности на востоке, юго-востоке, на Закарпатье и в Карпатском регионе. Ветер преимущественно будет дуть с северо-запада со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14, днем воздух прогреется до +18...+23, а на востоке страны столбики термометров местами поднимутся до +26.

Какой будет погода в Киеве и области?

18 мая на Киевщине и в столице прогнозируют переменную облачность с периодическими прояснениями. В области ожидаются дожди умеренной интенсивности, а ночью местами возможны более сильные осадки и грозы.

В Киеве синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В ночное время по области температура составит +9...+14, днем воздух прогреется до +18...+23. В столице ночью ожидается +12...+14, а днем – около +19...+21.

Температура воздуха в крупнейших городах

Киев +19...+21

Ужгород +17...+19

Львов +20...+22

Ивано-Франковск +20...+22

Тернополь +20...+22

Черновцы +20...+22

Хмельницкий +20...+22

Луцк +20...+22

Ровно +20...+22

Житомир +20...+22

Винница +20...+22

Одесса +20...+22

Николаев +20...+22

Херсон +20...+22

Симферополь +20...+22

Кропивницкий +20...+22

Черкассы +20...+22

Чернигов +20...+22

Сумы +21...+23

Полтава +20...+22

Днепр +20...+22

Запорожье +20...+22

Донецк +20...+22

Луганск +23...+25

Харьков +23...+25



Прогноз погоды на 18 мая / Карта Укргидрометцентра

Непогода накрыла Запад Украины: что известно?

16 мая непогода охватила западные регионы Украины – сильные ливни и град прошли, в частности, на Ивано-Франковщине и Львовщине. Жители Прикарпатья публиковали кадры интенсивного ливня и большого града, который в некоторых местах можно было собирать просто руками.

В Ивано-Франковске из-за мощных осадков подтопило часть улиц. Сложная погодная ситуация наблюдалась и на Львовщине, где дороги местами оказались под водой и напоминали потоки.

А на Закарпатье непогода вызвала пожар – молния попала в крышу многоэтажки, после чего загорелся огонь. К счастью, чрезвычайники оперативно потушили возгорание.

Где в ближайшее время ждать майские ливни?

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань отметил, что в Украине и в дальнейшем будет сохраняться неустойчивый характер погоды, поскольку атмосфера постепенно переходит в летний режим. Он отметил, что все большее влияние на погодные условия будут иметь циклоны, которые будут поступать из районов южных морей.

Со своей стороны, заместитель начальника отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометцентра Иван Семилит в комментарии для "РБК-Украина" объяснил, что 18 мая погода без осадков будет удерживаться только ночью в восточных и западных областях.