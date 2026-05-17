Кое-где до +26, но с дождями и грозами: прогноз погоды на 18 мая
17 мая в Украине ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями. На улице будет тепло, однако стоит быть готовыми и к дождям.
Детальный прогноз погоды на понедельник, 18 мая, предоставили в Укргидрометцентре.
Чего ожидать от погоды 18 мая?
В большинстве регионов пройдут умеренные дожди, а ночью в отдельных районах севера возможны интенсивные осадки и грозы. В то же время в восточных областях, а также ночью на западе страны существенных осадков не прогнозируют.
В ночные и утренние часы местами возможны туманы - в частности на востоке, юго-востоке, на Закарпатье и в Карпатском регионе. Ветер преимущественно будет дуть с северо-запада со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14, днем воздух прогреется до +18...+23, а на востоке страны столбики термометров местами поднимутся до +26.
Какой будет погода в Киеве и области?
18 мая на Киевщине и в столице прогнозируют переменную облачность с периодическими прояснениями. В области ожидаются дожди умеренной интенсивности, а ночью местами возможны более сильные осадки и грозы.
В Киеве синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В ночное время по области температура составит +9...+14, днем воздух прогреется до +18...+23. В столице ночью ожидается +12...+14, а днем – около +19...+21.
Температура воздуха в крупнейших городах
- Киев +19...+21
- Ужгород +17...+19
- Львов +20...+22
- Ивано-Франковск +20...+22
- Тернополь +20...+22
- Черновцы +20...+22
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +20...+22
- Ровно +20...+22
- Житомир +20...+22
- Винница +20...+22
- Одесса +20...+22
- Николаев +20...+22
- Херсон +20...+22
- Симферополь +20...+22
- Кропивницкий +20...+22
- Черкассы +20...+22
- Чернигов +20...+22
- Сумы +21...+23
- Полтава +20...+22
- Днепр +20...+22
- Запорожье +20...+22
- Донецк +20...+22
- Луганск +23...+25
- Харьков +23...+25
Прогноз погоды на 18 мая / Карта Укргидрометцентра
Непогода накрыла Запад Украины: что известно?
16 мая непогода охватила западные регионы Украины – сильные ливни и град прошли, в частности, на Ивано-Франковщине и Львовщине. Жители Прикарпатья публиковали кадры интенсивного ливня и большого града, который в некоторых местах можно было собирать просто руками.
В Ивано-Франковске из-за мощных осадков подтопило часть улиц. Сложная погодная ситуация наблюдалась и на Львовщине, где дороги местами оказались под водой и напоминали потоки.
А на Закарпатье непогода вызвала пожар – молния попала в крышу многоэтажки, после чего загорелся огонь. К счастью, чрезвычайники оперативно потушили возгорание.
Где в ближайшее время ждать майские ливни?
Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань отметил, что в Украине и в дальнейшем будет сохраняться неустойчивый характер погоды, поскольку атмосфера постепенно переходит в летний режим. Он отметил, что все большее влияние на погодные условия будут иметь циклоны, которые будут поступать из районов южных морей.
Со своей стороны, заместитель начальника отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометцентра Иван Семилит в комментарии для "РБК-Украина" объяснил, что 18 мая погода без осадков будет удерживаться только ночью в восточных и западных областях.