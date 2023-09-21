Мы не будем говорить перед камерами, – Дуда ответил, когда встретится с Зеленским

Анджей Дуда подчеркнул, что будет разговаривать с Владимиром Зеленским "как только будет такая возможность". В то же время это будет происходить не перед камерами.

Президент Польши подчеркнул, что они с Зеленским будут разговаривать как два друга. Два друга, которые хотят урегулировать разные сложные ситуации.

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Как только будет возможность, я обязательно буду с ним (Зеленским – 24 Канал) разговаривать, но мы точно не будем говорить перед камерами. Мы будем разговаривать так, как много раз говорили – с глазу на глаз, как разговаривают друг с другом два друга, которые хотят разрешить разные сложные ситуации,

– заявил Дуда.

Отвечая на вопрос СМИ, считает ли Дуда до сих пор Зеленского своим другом, он ответил "конечно".

Дуда отреагировал на слова Моравецкого

Матеуш Моравецкий – премьер-министр Польши – заявил, что его страна больше не снабжает Украину оружием. В то же время причиной стали не дискуссии о зерне, а то, что Польша сама вооружается.

Дуда подчеркнул, что заявление Моравецкого передали в худший из возможных способов. На самом деле он имел в виду оружие, которое Польша закупает в рамках модернизации своей армии.