Маркарова объяснила, когда в Украину может попасть новая помощь США, в том числе бомбы GLSDB

В Вашингтоне приняли решение о предоставлении нашему государству высокоточных крылатых бомб GLSDB. В посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки отметили, когда это вооружение прибудет в Украину.

Заметим, что об этом решении стало известно в пятницу, 3 февраля. А вот уже на следующий день Чрезвычайная и полномочная госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире национального телемарафона рассказала, как быстро с момента оглашения помощи американские партнеры запускают процесс поставки вооружения. Об этом информирует 24 Канал.

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Крылатые бомбы прибудут в Украину в кратчайшие сроки

По словам госпожи дипломата, существует несколько программ вооруженной поддержки нашего государства. Одна из них – президентская программа Presidential Drawdown Authority. В рамках таких выделений ВСУ получают оружие прямо-таки из американских складов. Собственно, речь идет, в частности, о бомбах GLSDB.

Это оружие (по программе Presidential Drawdown Authority – 24 Канал), что уже есть в наличии. Она найдена, подготовлена. Поэтому фактически момент выделения есть момент, когда начинается перемещение. Мы обычно не говорим о каких-то конкретных датах, ведь наша задача, чтобы это вооружение досталось беспрепятственно, куда нужно,

– отметила Маркарова.

Также она констатировала, что процесс поступления вооружения в наше государство после соответствующего заявления обычно достаточно быстрое. Известно, что множество людей работает над этим вопросом.

США продолжают поддерживать Украину оружием

Маркарова подчеркнула, что Киев очень благодарен Вашингтону за переданное оружие. Она акцентировала на том, что поставки стали очень ритмичными – то есть нет недели, чтобы США не объявили о предоставлении нам ракет, артиллерии или танков.

Посол также отметила, что сейчас все дипломаты и команда внутри Украины выполняет задачу главы государства, что можно вместить в два слова - "больше" и "быстрее". То есть речь идет о договоренностях с партнерами по предоставлению вооружения в как можно большем количестве и в кратчайшие сроки.

Собственно, об одном из последних и один из самых пакетов помощи от США стало известно несколько недель назад – в преддверии встречи в формате "Рамштайн". Ниже вы можете увидеть, какое оружие тогда нам пообещал предоставить Вашингтон.

Есть также другие программы, по которым США выделяют нам вооружение. Речь идет, скажем, об объявлении передачи нам вооружения, которого нет фактически на складах, однако его изготовление планируют заказать в скором времени.



Пакет помощи от США перед "Рамштайном" 20 января / Картинка 24 Канала