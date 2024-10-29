Будет лить по всей Украине: когда пройдут дожди
Источник:Укргидрометцентр
В ближайшие дни в части областей Украины будут идти дожди. Впрочем, вскоре осадки ожидаются уже по всей территории нашего государства.
Когда ждать дождей, какой будет погода в ближайшие дни, спрогнозировали в Укргидрометцентре.
Читайте также Будет ли еще бабье лето, а зимой морозы до -30: интервью метеоролога о погоде в Украине
Когда будут дожди по всей Украине
Синоптики прогнозировали, что во вторник преимущественно без осадков, только на крайнем Западе днем небольшой дождь. Ночью и утром в западных, восточных областях и Приазовье туман. Температура воздуха ночью +2 – +7 градусов, на Юге до +10. Днем +9 – +14, однако, на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму до +18 градусов.
В среду на Западе, в четверг в Украине, кроме Юга, небольшой дождь. Температура ночью +4 – +9 градусов, в восточных областях, 30 октября в Украине, кроме Запада и оккупированного Крыма, 0 – +5 градусов. Днем +8 – +13, но на полуострове, Закарпатье, юге Одесской области, 31 октября и в южных областях до +16 градусов.
Ветер будет северо-западный и западный, 5 – 12 метров в секунду.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже 2 ноября дожди могут пройти по всей Украине.
Обратите внимание Бабье лето: будет ли еще потепление в Украине
Узнайте уже сейчас Ударят ли в Украине сильные морозы зимой 2024 – 2025
Погода на ноябрь 2024
- В Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха в ноябре предполагается в пределах +1 – +8 градусов. В большинстве областей это близко к норме, только на Востоке и Юго-Востоке – несколько выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается 34 – 77 миллиметров, но в Карпатах местами 100 миллиметров, что в пределах нормы.
- Синоптики также отметили: "Ноябрь – пора предзимья, что начинается после перехода средней суточной температуры через +5 градусов в сторону понижения, – в основном в первой декаде ноября".