Грозовые дожди уже вскоре накроют часть Украины: когда и в каких областях будет лить

Сентябрь в Украине начнется с теплой и сухой погоды. Впрочем, уже вскоре в части областей ожидаются осадки.

Так, где будут дожди и грозы в первые дни осени, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал. Кстати, также местами ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду.

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Когда будут дожди в сентябре

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на трое суток. Отметили, что 1 – 3 сентября будет преобладать погода без осадков.

Лишь в юго-восточной части 2 – 3 сентября, днем 3 сентября и в Харьковской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза,

– рассказали синоптики.

Также добавили, что ветер будет восточный, северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Днем воскресенья в Украине, кроме западных и северных областей, 2 – 3 сентября на Левобережье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью +14 – +20 градусов, на побережье морей до +23. Днем +27 – +32.

Кстати, по ориентировочному прогнозу на картах, в части областей дожди и грозы могут также пройти 4 и 5 сентября. Кое-где осадки будут несколько дней подряд.

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В каких областях будут дожди и грозы / Скриншоты из Укргидрометцентра