Так, де будуть дощі та грози в перші дні осені, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал. До речі, також місцями очікуються пориви 15 – 20 метрів на секунду.

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Коли будуть дощі у вересні

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на три доби. Зазначили, що 1 – 3 вересня переважатиме погода без опадів.

Лише в південно-східній частині 2 – 3 вересня, вдень 3 вересня і в Харківській, Полтавській, Миколаївській, Кіровоградській та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза,

– розповіли синоптики.

Також додали, що вітер буде східний, північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Вдень неділі в Україні, крім західних і північних областей, 2 – 3 вересня на Лівобережжі подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +14 – +20 градусів, на узбережжі морів до +23. Вдень +27 – +32.

До речі, за орієнтовним прогнозом на картах, у частині областей дощі та грози можуть також пройти 4 і 5 вересня. Подекуди опади будуть кілька днів поспіль.

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В яких областях будуть дощі та грози / Скриншоти з Укргідрометцентру