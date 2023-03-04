Обескровляем врага до получения западной техники: майор ВСУ спрогнозировал наше контрнаступление
Вооруженные Силы Украины изматывают силы российских оккупантов. Когда же в Украину начнет прибывать западная техника, наши защитники будут готовы к контрнаступательным действиям.
Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, на определенных участках фронта возможно совсем незначительное продвижение врага.
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Каковы силы врага на Донбассе
Гетьман отметил, что возле Кременной сосредоточена большая группировка российской армии – до 120 тысяч человек, 2 тысячи единиц тяжелой техники и до 700 стволов артиллерии.
Такое же большое количество оккупантов, по его словам, находится возле Угледара. В то же время под Бахмутом боевые действия совершает несколько меньшая российская группировка.
Пробиться в Изюм, Лиман и Славянск они пока не могут. Мы там держим оборону,
– сказал военный аналитик.
Он предполагает, что, возможно, враг еще не бросил туда весь резерв и наблюдает за происходящим у Бахмута, чтобы потом усилить какие-то наступательные действия в районе Кременной или Угледара.
Гетьман прокомментировал ситуацию на фронте и предположил, когда ВСУ будут готовы к контрнаступлению: смотрите видео
Когда ВСУ могут пойти в контрнаступление
Майор запаса ВСУ отметил, что мы были готовы к подобным действиям, наш Генштаб и военное руководство предупреждали, что на определенных участках фронта возможно незначительное продвижение противника.
Но это не нужно воспринимать как поражение, это нужно воспринимать как тактическую оборону, изматывание врага,
– заявил Гетьман.
Это, подчеркнул он, делается для того, чтобы обескровливать силы оккупантов. Когда же мы получим западную технику, то через месяц – два, то есть в апреле или скорее в мае, будем готовы к контрнаступательным действиям.
Какая сейчас ситуация на фронте: главное
- Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отразили на них более 150 атак противника.
- В Бахмуте Донецкой области продолжаются интенсивные бои. Украинская оборона находится под все более сильным давлением со стороны российских захватчиков. Минобороны Великобритании также сообщило о разрушении мостов Вооруженными Силами Украины.
- Все подразделения ССО Украины, привлеченные к обороне Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Командующий Силами специальных операций ВС Украины бригадный генерал Виктор Хоренко приезжал в Бахмут, где проверил работу своих подразделений.