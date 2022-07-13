Военный эксперт спрогнозировал, когда начнется деоккупация Херсонщины

Вооруженные Силы тщательно готовятся к деоккупации Херсонщины. Военная операция может начаться уже скоро.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович. По его словам, есть ряд факторов , свидетельствующих о том, что деоккупация Херсона активно готовится.

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Когда состоится военная операция в Херсонской области

Подразделения Вооруженных Сил Украины активно уничтожают вражеские склады с боеприпасами и позиции средств противовоздушной обороны. Кроме того, чиновники уже неоднократно рекомендовали жителям Херсонщины покинуть регион , ведь это обезопасит их от боевых действий, которые будут происходить во время продвижения ВСУ.

Денис Попович отмечает, что пока сложно сказать, когда именно начнется контрнаступление. А ведь в этой ситуации еще много неизвестного. Однако его личный прогноз – это произойдет совсем скоро.

Надеюсь, что в ближайшие недели. Может 2, может 3. Это мой личный прогноз. Все может быть,

– отметил Денис Попович.

Когда ВСУ будут увольнять Херсон и Херсонщину – Попович: смотрите видео

Что происходит на Херсонщине

Подразделения ВСУ ведут активную борьбу против российских оккупантов на Херсонском направлении. Ситуация там динамичная и напряженная.

12 июля стало известно, что украинские спецназовцы освободили 5 пленных, которых содержали российские захватчики в одном из сел Херсонской области. Защитники незаметно пересекли линию фронта, ликвидировали нескольких оккупантов и освободили людей.

Также 12 июля украинские военные обнаружили вражескую ВРГ в Бериславском районе Херсонской области. Русские вынуждены были отступить.