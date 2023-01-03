На праздники будет почти спокойно: когда враг может нанести новый массированный удар по Украине

Поговорим об эффективности ракетных ударов российских оккупационных войск. Зачастую, когда говорят про эффективность ракетных ударов или прорыв ПВО, то сухо считают процент прорыва, называя его этой самой эффективностью.

Как правильно определяют эффективность ударов

Например, по Украине совершено 100 пусков ракет, 90 сбиты. То есть эффективность 10%? Нет.

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Добавлю еще немного диссонанса.

31 декабря по территории Украины совершили ограниченный залп из 20 ракет, 12 из которых были сбиты силами ПВО Украины, а 2 – упали на территории самой России. Эффективность этого удара составила 5%. Добавил диссонанс? Калькуляторы сломались?

Что ж… Напомню еще одну очень мною любимую историю. В самом начале полномасштабного вторжения в Украину россияне нанесли удар по Одессе ракетой Х-59, которая уничтожила очень важный стратегический объект – туалет на пляже.

То есть прорыв ПВО составил 100%, а эффективность этого прорыва?

Фактически на каждый прорыв ПВО работает свой коэффициент эффективности, зависящий от объекта, который удается уничтожить, или... Или еще интереснее, удается прорвать ПВО, но сама ракета по непонятным причинам падает где-то в поле, с шоковым эффектом для ворон и крыс.

7 января оккупанты могут "поздравить" украинцев с Рождеством

Сегодня можно фиксировать стабильную тенденцию снижения эффективности ракетных ударов.. Акцентирую, что именно массированный – 70 – 80 и более ракет.

Уверен, что на 7 января, когда оккупанты празднуют свое РПЦшное Рождество, они могут попытаться передать нам "поздравления" ограниченным потенциалом, а именно 50 – 60 ракет. Поскольку их накопительный потенциал 5 – 7 ракет в сутки. Но вопрос в другом.

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Эффективность ракетных ударов по Украине может стать нулевой

А какой будет эффективность этих ударов? Уверен, что ниже среднестатистических 10%. Поскольку все те объекты, которые могли бы повысить этот процент, под защитой. Направления движения ракет и дронов все изучены и ничем новым уже российские оккупационные войска не удивят. То есть, что? Да. Деградация эффективности.

В какой-то момент эффективность массированного ракетного удара россиян по Украине окончательно выйдет до показателя около нуля. Интересно, что будет раньше – выход к нулю или максимальное истощение ракетного потенциала России с учетом даже производства.