Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что во время будущей атаки россияне могут использовать и борта стратегической авиации. Однако планы врага могут также измениться.

Когда может произойти новый обстрел Украины?

В последние дни россияне готовились к нанесению нового удара по территории Украины. Он может произойти уже в ближайшее время.

Есть признаки, которые подтверждают, что в течение 24 часов может нанести ракетный удар по территории Украины с применением стратегической авиации. Они действительно осуществили передислокацию самолетов и снарядили их,

– отметил Александр Мусиенко.

Как правило, после таких подготовительных действий в течение 24 – 48 часов и осуществляются боевые вылеты стратегической авиации с аэродромов как в западной части России, так и с Дальнего Востока.

Обратите внимание! Мониторинговые каналы сообщили, что к применению по Украине у россиян готово около 70 крылатых ракет Х-101, 18 ракет типа Х-22/32, до 6 аэробаллистических ракет "Кинжал". Немало по Украине могут выпустить и баллистических ракет разных типов. К тому же удары могут нанести и сотнями "Шахедов".

"Но есть интересный нюанс. 28 января враг также снаряжался и готовился к удару. Об этом сообщал и президент Украины. Но противник отсрочил дату обстрела из-за заявления Трампа об энергетическом перемирии. Россия использовала эту паузу и накопила еще больше вооружения, позже таки ударив по Украине", – отметил военнослужащий.

Не исключено, что и на этот раз планы россиян по тем или иным причинам могут измениться. Однако сейчас действительно есть признаки, что обстрел может произойти уже скоро.

Что известно о последствиях последней массированной атаки по Украине?