Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что во время будущей атаки россияне могут использовать и борта стратегической авиации. Однако планы врага могут также измениться.
Смотрите также Эпоха "советских монстров" закончилась: как Киеву готовиться к следующим атакам на ТЭЦ
Когда может произойти новый обстрел Украины?
В последние дни россияне готовились к нанесению нового удара по территории Украины. Он может произойти уже в ближайшее время.
Есть признаки, которые подтверждают, что в течение 24 часов может нанести ракетный удар по территории Украины с применением стратегической авиации. Они действительно осуществили передислокацию самолетов и снарядили их,
– отметил Александр Мусиенко.
Как правило, после таких подготовительных действий в течение 24 – 48 часов и осуществляются боевые вылеты стратегической авиации с аэродромов как в западной части России, так и с Дальнего Востока.
Обратите внимание! Мониторинговые каналы сообщили, что к применению по Украине у россиян готово около 70 крылатых ракет Х-101, 18 ракет типа Х-22/32, до 6 аэробаллистических ракет "Кинжал". Немало по Украине могут выпустить и баллистических ракет разных типов. К тому же удары могут нанести и сотнями "Шахедов".
"Но есть интересный нюанс. 28 января враг также снаряжался и готовился к удару. Об этом сообщал и президент Украины. Но противник отсрочил дату обстрела из-за заявления Трампа об энергетическом перемирии. Россия использовала эту паузу и накопила еще больше вооружения, позже таки ударив по Украине", – отметил военнослужащий.
Не исключено, что и на этот раз планы россиян по тем или иным причинам могут измениться. Однако сейчас действительно есть признаки, что обстрел может произойти уже скоро.
Что известно о последствиях последней массированной атаки по Украине?
В ночь на 3 февраля россияне нанесли комбинированный удар по нескольким областям Украины. В Сумской области россияне ударили по жилым домам, школе и объектам энергетики. Четыре человека получили ранения.
Пострадала от вражеских обстрелов и Днепропетровщина. В результате ударов были повреждены инфраструктурные объекты и дома в разных общинах. Обошлось, к счастью, без пострадавших.
Массированному удару подверглась также Винницкая область. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура, из-за чего в регионе 50 населенных пунктов оказалось без света.
Пострадала от атаки и Киевская область и Киев. Тогда основной удар врага был направлен на Обуховский район. Известно о повреждении 9 объектов, в частности 5 жилых домов и учебно-реабилитационного центра.