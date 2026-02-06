Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що під час майбутньої атаки росіяни можуть використати і борти стратегічної авіації. Однак плани ворога можуть також змінитися.

Коли може відбутись новий обстріл України?

Останніми днями росіяни готувалися до завдання нового удару по території України. Він може відбутися вже у найближчий час.

Є ознаки, які підтверджують, що протягом 24 годин може завдати ракетного удару по території України із застосуванням стратегічної авіації. Вони справді здійснили передислокацію літаків та спорядили їх,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Як правило, після таких підготовчих дій упродовж 24 – 48 годин і здійснюються бойові вильоти стратегічної авіації з аеродромів як у західній частині Росії, так і з Далекого Сходу.

Зверніть увагу! Моніторингові канали повідомили, що до застосування по Україні у росіян готово близько 70 крилатих ракет Х-101, 18 ракет типу Х-22/32, до 6 аеробалістичних ракет "Кинджал". Чимало по Україні можуть випустити і балістичних ракет різних типів. До того ж ударів можуть завдати і сотнями "Шахедів".

"Але є цікавий нюанс. 28 січня ворог також споряджався і готувався до удару. Про це повідомляв і президент України. Але противник відтермінував дату обстрілу через заяву Трампа про енергетичне перемир'я. Росія використала цю паузу і накопичила ще більше озброєння, пізніше таки вдаривши по Україні", – зауважив військовослужбовець.

Не виключено, що і цього разу плани росіян з тих чи інших причин можуть змінитися. Однак наразі справді є ознаки, що обстріл може відбутися вже скоро.

Що відомо про наслідки останньої масованої атаки по Україні?