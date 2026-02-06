Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що під час майбутньої атаки росіяни можуть використати і борти стратегічної авіації. Однак плани ворога можуть також змінитися.
Коли може відбутись новий обстріл України?
Останніми днями росіяни готувалися до завдання нового удару по території України. Він може відбутися вже у найближчий час.
Є ознаки, які підтверджують, що протягом 24 годин може завдати ракетного удару по території України із застосуванням стратегічної авіації. Вони справді здійснили передислокацію літаків та спорядили їх,
– наголосив Олександр Мусієнко.
Як правило, після таких підготовчих дій упродовж 24 – 48 годин і здійснюються бойові вильоти стратегічної авіації з аеродромів як у західній частині Росії, так і з Далекого Сходу.
Зверніть увагу! Моніторингові канали повідомили, що до застосування по Україні у росіян готово близько 70 крилатих ракет Х-101, 18 ракет типу Х-22/32, до 6 аеробалістичних ракет "Кинджал". Чимало по Україні можуть випустити і балістичних ракет різних типів. До того ж ударів можуть завдати і сотнями "Шахедів".
"Але є цікавий нюанс. 28 січня ворог також споряджався і готувався до удару. Про це повідомляв і президент України. Але противник відтермінував дату обстрілу через заяву Трампа про енергетичне перемир'я. Росія використала цю паузу і накопичила ще більше озброєння, пізніше таки вдаривши по Україні", – зауважив військовослужбовець.
Не виключено, що і цього разу плани росіян з тих чи інших причин можуть змінитися. Однак наразі справді є ознаки, що обстріл може відбутися вже скоро.
Що відомо про наслідки останньої масованої атаки по Україні?
У ніч на 3 лютого росіяни завдали комбінованого удару по кількох областях України. На Сумщині росіяни вдарили по житлових будинках, школі та об'єктах енергетики. Четверо людей зазнали поранень.
Постраждала від ворожих обстрілів і Дніпропетровщина. Внаслідок ударів були пошкоджені інфраструктурні об'єкти та будинки у різних громадах. Обійшлося, на щастя, без постраждалих.
Масованого удару зазнала також Вінниччина. Основною ціллю ворога була енергетична інфраструктура, через що у регіоні 50 населених пунктів опинилося без світла.
Постраждала від атаки й Київщина та Київ. Тоді основний удар ворога був спрямований на Обухівський район. Відомо про пошкодження 9 об'єктів, зокрема 5 житлових будинків і навчально-реабілітаційний центр.