Когда будет освобождение Херсона, Лисичанска и Северодонецка: эксперт спрогнозировал сроки

Украинские защитники перешли Северский Донец и идут в сторону Лимана. То есть наступление идет и освобождаем новые населенные пункты.

Об этом в эфире 24 каналу заявил военный эксперт Павел Нарожный. Он акцентировал, что ВСУ не остановились на реке, а идут дальше в сторону очень важного центра Лиман.

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Кроме того, эксперт рассказал, что в Херсонской области также нет никаких остановок. У ВСУ там очень выгодная позиция и очень невыгодная – у врага.

Я думаю, что до зимы всех (россиян – 24 канала), кто останется еще в Херсоне, их сбросят в Днепр – в прямом и переносном смысле. То есть либо они сдадутся в плен, либо будут убегать на подручных средствах – на лодках или на чем-то еще,

– отметил Павел Нарожный.

"Мы держим под огневым контролем все переправы. Яркий пример – россияне начали строить в Новой Каховке мост, и он был уничтожен буквально за 1 день. Все их попытки просто смешны – спорить с HIMARS бесполезно", – пояснил военный эксперт.

Перспективы освобождения Лисичанска и Северодонецка

По словам Нарожного, здесь важно знать, какие ресурсы у россиян и смогут ли они стянуть свежие силы. К сожалению, есть информация, что на Изюмское направление прибыли иранские дроны. Их уже начали использовать, как результат, у нас есть потери. Однако это не остановило наступление.

По-видимому, наши военные сделали выводы на этот счет. То есть начали использовать более мощные ЗРК, другую тактику. Конечно, у россиян не может быть какое-то оружия в бесчисленном количестве,

– сообщил Павел Нарожный.

"Проблема этих Shahed-136 в небольшой дальности – 3,5 километра. Они несут относительно большой боезапас, но дальность невелика. Это явно не может остановить наше наступление", – добавил эксперт.

Он отметил, что Лисичанск и Северодонецк – это будет цель. Но наш Генштаб непредсказуем, потому не стоит прогнозировать.

Есть ли потенциал пойти на Херсон

"Технически это можно организовать. Я думаю, что сейчас в Генштабе думают, как это сделать. Здесь главная проблема, как это сделать бескровно. Все понимают, что там (в Херсоне – 24 канал) очень много мирного населения. Стянуть туда тяжелую технику, солдат и устроить бои в городе – это будут большие потери. Я так считаю, но не знаю ситуации в городе, вокруг города. Думаю, что это реалистично, но надо учитывать потери людей", – подытожил Павел Нарожный.

Смотрите видео с Павлом Нарожным на ютубе 24 канала:

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