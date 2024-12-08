Когда будет похолодание в Украине: ударят ли большие морозы уже в скором времени

В Украине снова потеплело. Кое-где ожидается до +14 градусов. Впрочем, надолго такая температура не задержится.

Когда придет похолодание и усилятся ли морозы уже вскоре, – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз погоды на картах Укргидрометцентра.

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Похолодание в Украине

Синоптики прогнозировали, что 8 декабря на Правобережье, 9 декабря на Западе, днем и в большинстве южных и центральных областях дождь, в западных – с мокрым снегом. Тем временем на остальной территории без осадков.

Далее, 10 декабря, в большинстве областей преимущественно дожди. На Севере и Западе с мокрым снегом.

Также в ближайшие 3 суток в северо-восточной части на дорогах местами гололедица. 8 декабря ночью в Украине, днем на Левобережье местами порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 метров в секунду.

"Температура в южной части ночью +1 – +6 градусов, днем +4 – +11, в Крыму до +14. На остальной территории ночью и днем от -2 до +5 градусов", – отметили синоптики.

Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах, 12 декабря температура воздуха в Украине может снизиться. Так, днем более 10 градусов тепла не будет уже нигде: максимум +5 – +7 на Юге.

Ночью в большинстве областей еще могут удерживаться небольшие "плюсы". Однако, на Западе до -3 градусов.

Погода на 8 и 12 декабря / Скриншоты из Укргидрометцентра

Кстати, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что декабрь 2024 года ожидается в пределах нормы, на юге температура воздуха может быть выше нее. Однако, не стоит исключать, что в первый месяц зимы все же возможны заливы холода.

"На сильные морозы не рассчитываем. Единственное, что можем сказать, – вторая декада декабря будет с более динамичными синоптическими процессами. То есть сейчас у нас определенный застой, спокойствие, а дальше уже будут активнее атмосферные фронты поступать", – отметила Наталья Птуха.