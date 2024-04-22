Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что оказание помощи Украине будет быстрым процессом. Мы сможем получить необходимое дальнобойное оружие.

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Мгновенная помощь

Посол Украины в США Оксана Макарова заявила, что все это время украинская сторона в США не сидела и не ждала решения, а работали над быстрой логистикой.

Помощь от США будет мгновенной. Когда мы говорим о логистике, это не только говорится о США, но и о Европе. Принятие помощи – это дело не недель, а дней, возможно даже и часов,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

Также Огрызко добавил, что Сенат безусловно внесет правки, но они будут несущественными. Президент Джо Байден пообещал подписать документ, после голосования за него в Сенате, очень быстро.

До конца этой недели мы будем иметь все, что необходимо, по меньшей мере в первой части. Есть признаки того, что то вооружение, о котором мы долго "мечтали", то есть дальнобойное, будет в этом пакете,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

Помощь от США: что известно