Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що надання допомоги Україні буде швидким процесом. Ми зможемо отримати необхідну далекобійну зброю.

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Миттєва допомога

Посол України в США Оксана Макарова заявила, що весь цей час українська сторона в США не сиділа та не чекала рішення, а працювали над швидкою логістикою.

Допомога від США буде миттєвою. Коли ми говоримо про логістику, це не тільки мовиться про США, а й про Європу. Ухвалення допомоги – це справа не тижнів, а днів, можливо навіть й годин,

– наголосив ексміністр закордонних справ України.

Також Огризко додав, що Сенат безумовно внесе правки, але вони будуть несуттєвими. Президент Джо Байден пообіцяв підписати документ, після голосування за нього у Сенаті, дуже швидко.

До кінця цього тижня ми матимемо все, що необхідно, щонайменше в першій частині. Є ознаки того, що те озброєння, про яке ми довго "мріяли", тобто далекобійне, буде в цьому пакеті,

– підкреслив ексміністр закордонних справ України.

Допомога від США: що відомо