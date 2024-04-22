Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що надання допомоги Україні буде швидким процесом. Ми зможемо отримати необхідну далекобійну зброю.
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Миттєва допомога
Посол України в США Оксана Макарова заявила, що весь цей час українська сторона в США не сиділа та не чекала рішення, а працювали над швидкою логістикою.
Допомога від США буде миттєвою. Коли ми говоримо про логістику, це не тільки мовиться про США, а й про Європу. Ухвалення допомоги – це справа не тижнів, а днів, можливо навіть й годин,
– наголосив ексміністр закордонних справ України.
Також Огризко додав, що Сенат безумовно внесе правки, але вони будуть несуттєвими. Президент Джо Байден пообіцяв підписати документ, після голосування за нього у Сенаті, дуже швидко.
До кінця цього тижня ми матимемо все, що необхідно, щонайменше в першій частині. Є ознаки того, що те озброєння, про яке ми довго "мріяли", тобто далекобійне, буде в цьому пакеті,
– підкреслив ексміністр закордонних справ України.
Допомога від США: що відомо
- Сенатор-демократ Марк Уорнер заявив, що США можуть відновити постачання зброї в Україну вже до кінця наступного тижня. В пакет допомоги входять і далекобійні ракети ATACMS.
- Президент Володимир Зеленський подякував лідерам США за прийняття законопроєкту. За його словами, вона може дати країні шанс на перемогу у війні з Росією.
- Міністерство оборони США готується відправити в Україну артилерію та системи протиповітряної оборони. Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що США мають "дуже потужну логістичну мережу, яка дозволяє дуже швидко переміщати матеріально-технічні засоби".