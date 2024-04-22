Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко. Він підкреслив, що головне – аби обговорення законопроєкту не затягнулося.

Читайте також Аби Україна перехопила ініціативу на фронті: Зеленський сказав, яка зброя потрібна від США

Великі шанси

Володимир Фесенко зазначив, що позитивне голосування Палати представників було очікуваним. Насамперед тому, що це була ініціатива спікера Майка Джонсона. Республіканці запропонували законопроєкт, який мало чим відрізнявся від законопроєкту від Сенату США.

Є деякі зміни. Наприклад, макроекономічна допомога буде у формі кредиту. Але пряма військова допомога, структура бюджету, загальне фінансування практично не змінилося. Це була пропозиція республіканців, тому багато хто розраховував на позитивний результат. Зрештою, так і сталося.

Щодо Сенату сюрпризів не очікується. Тому що був законопроєкт Сенату. Він був двопартійним та знайшов підтримку сенаторів. Тому зараз, думаю, непогані шанси. Головне, щоб воно не затягнулося. Може бути обговорення,

– припустив політолог.

У вівторок, 23 квітня, має відбутися голосування у Сенаті. Якщо хоча б один сенатор скаже, що треба провести обговорення, то на це може піти ще кілька днів.

"Але так чи інакше, дуже високі шанси на те, що законопроєкт про допомогу Україні буде ухвалений, підписаний президентом. Наскільки я розумію, про це сказали у Пентагоні, вони вже готують перший пакет військової допомоги Україні, який буде негайно відправлений в Україну", – сказав він.

Пакет допомоги від США дуже важливий для України, тому що затримка у понад пів року, на жаль, негативно вплинула на ситуацію на фронті. Мовиться насамперед про дефіцит артилерійських снарядів, ракет для ППО та деяких інших видів зброї.

"Тому ця підтримка буде дуже потрібною в умовах, коли росіяни намагаються тиснути останній місяць. Саме завдяки тому, що у них склалася перевага у зброї та боєприпасах, це дало їм можливість наступати. Думаю, що після того, як військова допомога США надійде, ситуація на фронті поступово вирівняється", – додав Фесенко.

Допомога Україні від США: головне