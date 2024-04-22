Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко. Он подчеркнул, что главное – чтобы обсуждение законопроекта не затянулось.

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Большие шансы

Владимир Фесенко отметил, что положительное голосование Палаты представителей было ожидаемым. Прежде всего потому, что это была инициатива спикера Майка Джонсона. Республиканцы предложили законопроект, который мало чем отличался от законопроекта от Сената США.

Есть некоторые изменения. Например, макроэкономическая помощь будет в форме кредита. Но прямая военная помощь, структура бюджета, общее финансирование практически не изменилось. Это было предложение республиканцев, поэтому многие рассчитывали на положительный результат. В конце концов, так и произошло.

Относительно Сената сюрпризов не ожидается. Потому что был законопроект Сената. Он был двухпартийным и нашел поддержку сенаторов. Поэтому сейчас, думаю, неплохие шансы. Главное, чтобы оно не затянулось. Может быть обсуждение,

– предположил политолог.

Во вторник, 23 апреля, должно состояться голосование в Сенате. Если хотя бы один сенатор скажет, что надо провести обсуждение, то на это может уйти еще несколько дней.

"Но так или иначе, очень высокие шансы на то, что законопроект о помощи Украине будет принят, подписан президентом. Насколько я понимаю, об этом сказали в Пентагоне, они уже готовят первый пакет военной помощи Украине, который будет немедленно отправлен в Украину", – сказал он.

Пакет помощи от США очень важен для Украины, потому что задержка в более чем полгода, к сожалению, негативно повлияла на ситуацию на фронте. Говорится прежде всего о дефиците артиллерийских снарядов, ракет для ПВО и некоторых других видов оружия.

"Поэтому эта поддержка будет очень нужной в условиях, когда россияне пытаются давить последний месяц. Именно благодаря тому, что у них сложилось преимущество в оружии и боеприпасах, это дало им возможность наступать. Думаю, что после того, как военная помощь США поступит, ситуация на фронте постепенно выровняется", – добавил Фесенко.

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