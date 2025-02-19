Когда в Украине будет потепление

В ближайшие дни в Украине будет удерживаться морозная погода. Кое-где до -21 градуса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда будет потепление

Синоптики прогнозировали, что 19 февраля небольшой снег будет идти на Севере и Северо-Западе. В четверг, 20 февраля, в Украине, кроме Юго-Востока. Впрочем, уже в пятницу преимущественно без осадков.

Ночью -6 – -14 градусов, в Карпатах, 19 февраля и в большинстве районов Левобережья, 20 – 21 февраля на Востоке местами -16 – -21 градус. Днем -1 – -8, на Закарпатье и Одесской области от -2 до +3 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

На дорогах, кроме Закарпатья и крайнего Юга, местами гололедица. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Ветер западный с переходом на северный, 5 – 10 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 19 – 21 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Накануне в комментарии NV Наталья Птуха отметила, что эта неделя и в дальнейшем будет холодной. Морозы остаются - это компенсация за предыдущие теплые месяцы, зима "наверстывает" упущенное.

Выходные, которые прошли, и вся текущая неделя станут самым зимним таким периодом, возможно, за весь сезон,

– подчеркнула эксперт.

Изменение погоды ожидается только на следующей неделе. Просматривается тенденция к ощутимому повышению температуры воздуха.

Тогда, скорее всего, начнет таять снег, ведь днем температура все чаще будет плюсовой, отметила синоптик.

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К слову, абсолютный минимум, который когда-либо фиксировали в феврале за всю историю наблюдений, составляет -24 – -39 градусов, на юге Одесской области и в Крыму -15 – -23 градуса.



Абсолютный максимум +12 – +20 градусов. Однако в Крыму и южных, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами даже +21 – +24 градуса. На высокогорье Карпат +9 – +11.