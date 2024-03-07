Будет ли в ближайшие дни значительное потепление

Накануне в Украине снова похолодало. Синоптики прогнозировали, что морозы усилятся, а в части областей снова будет идти снег. Но ждать ли потепления в ближайшие дни, узнайте дальше.

Какая будет погода в конце этой недели и в начале следующей, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра. Ждать ли потепления, передает 24 Канал.

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Значительное потепление будет, или нет

В пятницу и на выходных в Украине без осадков. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-восточный, 3 – 10 метров в секунду.

Ночью 1 – 6 мороза, на Востоке страны и в Карпатах до -9, на Закарпатье и в Крыму от 2 тепла до 3 мороза. Днем 1 – 7 тепла, 8 марта на Закарпатье и в Крыму, в выходные в западных, 10 марта и в южных областях 7 – 12 тепла,

– отметили синоптики.

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Прогноз погоды на 8 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, уже во вторник, 12 февраля, заморозки, вероятно, будут только на Житомирщине, Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине, Донецкой области. Впрочем, везде, кроме Луганщины (там -3), только до -1 градуса.

Правда, днем на Западе еще может быть довольно-таки прохладно. В частности, на Волыни и Ровенщине 0 – 2 тепла. Между тем в центральной и южной части нашего государства до +14 градусов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 12 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

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Добавим, в начале недели синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что следующая будет теплее, хоть и более дождливая.

"Будет больше облачности, а морозы ночные ослабнут. И в дневные часы воздух слишком прогреваться не будет из-за той же облачности, – подчеркнула Птуха.