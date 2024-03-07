Яка буде погода наприкінці цього тижня й на початку наступного, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру. Чи чекати потепління, передає 24 Канал.

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Значне потепління буде, чи ні

У п'ятницю й на вихідних в Україні без опадів. Вітер буде північно-західний з переходом на південно-східний, 3 – 10 метрів на секунду.

Вночі 1 – 6 морозу, на Сході країни та в Карпатах до -9, на Закарпатті та в Криму від 2 тепла до 3 морозу. Вдень 1 – 7 тепла, 8 березня на Закарпатті та в Криму, у вихідні в західних, 10 березня і у південних областях 7 – 12 тепла,

– зазначили синоптики.

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Прогноз погоди на 8 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, уже у вівторок, 12 лютого, заморозки, ймовірно, будуть лише на Житомирщині, Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині, Донеччині. Втім, всюди, окрім Луганщини (там -3), тільки до -1 градуса.

Щоправда, вдень на Заході ще може бути доволі-таки прохолодно. Зокрема, на Волині та Рівненщині 0 – 2 тепла. Тим часом у центральній і південній частині нашої держави до +14 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 12 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Додамо, на початку тижня синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що наступний буде тепліший, хоч і більш дощовий.

"Буде більше хмарності, а морози нічні послабшають. Та в денні години повітря надто прогріватися не буде через ту ж хмарність, – підкреслила Птуха.