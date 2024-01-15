Придет настоящая оттепель, – синоптик ответил, где и когда потеплеет до +11
Источник:Meteoprog
Уже на этой неделе в части областей Украины ощутимо потеплеет. Ожидается настоящая оттепель.
Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Заметил, что к концу второй декады января ожидается постепенное повышение температуры в большинстве областей.
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Где ожидается оттепель
Синоптик спрогнозировал, какая будет погода в течение 15 – 21 января. Он отметил, что периодически будет идти снег, мокрый снег, временами с дождем.
По словам Кибальчича, аномально холодная погода, установившаяся в Украине в конце первой декады января, постепенно сменится более мягкой с умеренными ночными морозами.
На Юг и Восток придет настоящая оттепель с дождями, туманами и положительной температурой. Потепление произойдет в результате изменения атмосферной циркуляции и преобладания юго-западных ветров,
– рассказал синоптик.
Подробный прогноз на неделю: когда ждать до +11
- Кибальчич отметил, что в понедельник в большинстве областей ожидается снег, кое-где умеренный. В Крыму и Приазовье мокрый снег и дождь. В Карпатах снег. Также на дорогах большинства областей сохранится гололедица. Ночью 5 – 10 мороза, в Крыму и на побережье морей около 0. Днем от -3 до 2. В Крыму и Одесской области 2 – 7 тепла.
- Во вторник умеренные, местами обильные осадки в центральных, южных, восточных и Сумской областях. В Крыму, Приазовье и на Донбассе преимущественно дожди. На Западе – небольшой снег. Кое-где в Украине туманы. Днем местами порывы ветра 15 – 17 метров в секунду. Ночью 4 мороза – 1 тепла, днем на Левобережье 1 мороза – 4 тепла, на остальной территории от 0 до -5.
- Ночью 17 января ожидается небольшой снег в северных, восточных областях и Карпатах. Погода в северных областях Днем в Украине без осадков. На дорогах гололедица. Ночью 7 – 12, местами 13 – 16 мороза. Днем 2 – 7 мороза. На Юге 1 мороза – 4 тепла.
- В четверг на Западе и Севере умеренные осадки в виде снега, мокрого снега с переходом в дождь. Кое-где гололед, на дорогах гололедица. Ночью 4 – 9 мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла, в западных и южных регионах 3 – 8 тепла.
- В пятницу ожидается неустойчивая погода с осадками, преимущественно дождем, на Западе местами мокрым снегом. В течение суток 0 – 5 тепла. Впрочем, на Юге уже 6 – 11 тепла.
- Синоптик отметил, что уже 20 января постепенное понижение температуры и переход осадков с дождя в снег. На дорогах местами образуется гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 4 мороза – 1 тепла, в Крыму и Приазовье 3 – 8 тепла.
- В воскресенье, 21 января, ночью на Востоке и Юге, днем в Крыму ожидается снег и мокрый снег. На остальной территории Украины без осадков. Ночью 5 – 10 мороза, днем от 4 мороза до 1 тепла. В южных областях и Крыму от -1 до +4 градусов.