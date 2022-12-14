Когда будет следующий массированный удар: прогноз полковника ВСУ

В России продолжают подготовку к новым массированным ударам по Украине. Однако украинская ПВО сбивает до 85% ракет, а скоро ее эффективность увеличится.

Такую информацию в эфире 24 канала обнародовал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он добавил, что оккупанты постоянно меняют траекторию ракет .

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По словам военного, подготовка к новому массированному удару в России длится около двух недель. Если удар будет, то в начале следующей недели — не раньше.

Украина отслеживает ракетоносители

Однако уже в России ощутимы логистические проблемы, вызванные атаками на "Энгельс" и "Дягилево", отметил Свитан. К тому же, там понимают, что Украина отслеживает движение ракетоносителей ТУ-95, ТУ-160, ТУ-22 до Урала, как минимум.

Они, скорее всего, будут изменять маршруты полетов рэкет и ракетоносителей. А это увеличит время подготовки,

– отметил военный эксперт.

Украина сбивает практически 100% Shahed и 80-85% ракет, подчеркнул Свитан.

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Усиление ПВО

По последним данным, в Украину следует система ПВО. Она, по мнению Свитана, увеличит эффективность сбивания ракет до 90%.

От западных партнеров Украина также ждет самолеты МИГ-29. В 2023 году, возможно, получим еще самолеты F-15, F-16. Которые, предполагает военный, увеличат дальность и процент уничтожения ракет.

Система Patriot

В СМИ появилась информация о вероятной отправке систем Patriot в Украину. Недавно на это не могли даже рассчитывать.

Это эффективная система, хоть ей уже около 40 лет. Ее дальность составляет 100 километров по аэродинамическим целям, по баллистическим – до 20 километров,

– отметил Свитан.

Тем не менее, работа Patriot, по словам военного эксперта, будет зависеть от количества переданных батарей и пусковых установок с ракетами.

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