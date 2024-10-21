Когда в Украине будет снег: образуется ли покров в октябре

Еще 30 сентября на высокогорье Карпат выпал снег. Соответствующий покров там до сих пор удерживается.

Однако будет ли снег не только в горах уже к концу октября, – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в Украине

Синоптик ответила, образуется ли в Украине снежный покров уже до конца этого месяца.

Снега ждать не стоит. Над нами очень мощное поле высокого давления. Соответственно оно не допускает к нашей территории сейчас никаких атмосферных фронтов,

– отметила Наталья Птуха.

Эксперт также сказала, что уже с воскресенья, 20 октября, во всех областях практически до конца третьей декады будет преобладать погода без осадков, достаточно спокойная и благоприятная.

Добавим, впоследствии на брифинге представительница Укргидрометцентра рассказала, когда же именно ждать снега. Подчеркнула, пока такого, чтобы удерживался покров, еще не будет.

Как раз-таки в первых числах ноября будет изменение синоптической ситуации. И там действительно, по расчетам, которые есть на сегодня, может образоваться циклон. И уже принести осадки смешанной фазы. То есть дождь, кое-где с мокрым снегом,

– сказала синоптик.

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