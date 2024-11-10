Уже в большинстве областей: когда в Украине будет снег

Ближайшие несколько суток в большинстве областей сохранится погода без осадков. Лишь кое-где пройдут дожди. Впрочем, уже вскоре ожидается снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда будет снег

Синоптики отмечали, что в ближайшие трое суток в большинстве областей без осадков. Только 10 ноября в Одесской области местами умеренный дождь, днем 12 ноября на Закарпатье – небольшой, а в Карпатах с мокрым снегом.

Также предупреждали, ночью и утром 10 – 11 ноября в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер в Украине будет преимущественно северо-восточный, 3 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +3 – -3 градуса. Днем +2 – +8, впрочем, на Закарпатье и Юге уже до +9 – +12 градусов.

Заметим, накануне, 9 ноября, синоптик Наталья Птуха в эфире телемарафона рассказывала, что начиная с 14 ноября будет происходить перестройка синоптических процессов. Тогда ослабнет антициклон, который длительное время обеспечивал нам достаточно спокойную погоду.

"С северо-запада к нам будут приближаться атмосферные фронты. И, скорее всего, они уже будут иметь более такой зимний характер", – отметила эксперт.

В то же время подчеркнула, сказать четко, где, в каких регионах и какой фазы будут осадки, – подробнее будет понятно уже в начале следующей недели.

Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, уже 14 ноября в большинстве областей Украины ожидается снег. Правда, он, вероятно, еще будет мокрым.

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Ориентировочный прогноз на 14 ноября / Скриншот с Укргидрометцентра

Погода на зиму