Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли буде сніг

Синоптики зазначали, що в найближчі три доби в більшості областей без опадів. Тільки 10 листопада на Одещині подекуди помірний дощ, вдень 12 листопада на Закарпатті – невеликий, а в Карпатах з мокрим снігом.

Також попереджали, вночі та вранці 10 – 11 листопада у західних, північних і центральних областях місцями туман. Вітер в Україні буде переважно північно-східний, 3 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +3 – -3 градуси. Вдень +2 – +8, втім, на Закарпатті та Півдні вже до +9 – +12 градусів.

Зауважимо, напередодні, 9 листопада, синоптикиня Наталія Птуха в ефірі телемарафону розповідала, що починаючи з 14 листопада буде відбуватися перебудова синоптичних процесів. Тоді послабне антициклон, який тривалий час забезпечував нам досить спокійну погоду.

"З північного заходу до нас будуть наближатися атмосферні фронти. І, скоріш за все, вони вже будуть мати більш такий зимовий характер", – зазначила експертка.

Водночас наголосила, сказати чітко, де, у яких регіонах і якої фази будуть опади, – детальніше буде зрозуміло вже на початку наступного тижня.

Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, уже 14 листопада в більшості областей України очікується сніг. Щоправда, він, ймовірно, ще буде мокрим.

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Орієнтовний прогноз на 14 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Погода на зиму