Когда ждать снега: засыплет ли Украину уже в октябре

В последний день сентября на высокогорье Карпат выпал снег. Он удерживается там и сейчас.

Когда ждать снега не только в Карпатах, – на брифинге в Media Center Ukraine ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.

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Когда будет снег

Синоптик отметила, пока что такого снега, чтобы удерживался покров, еще не будет. Более того, до конца октября вообще без осадков.

Как раз-таки в первых числах ноября будет изменение синоптической ситуации. И там действительно, по расчетам, которые есть на сегодня, может образоваться циклон. И уже принести осадки смешанной фазы. То есть дождь, местами с мокрым снегом,

– отметила Наталья Птуха.

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Кстати, уже вскоре заморозки отступят. Синоптик назвала дату потепления. Также рассказала, какой будет погода до конца октября.