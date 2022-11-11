Когда в городах Украины выпадет первый снег: прогноз от синоптиков

Украинские синоптики предупреждали о том, что с 14 ноября Украину накроет первое ощутимое похолодание. Когда в городах обещают первый снег – читайте дальше.

По меньшей мере, до 14 ноября в Украине будет царить еще теплая погода. После этого температура начнет опускаться, а в некоторых городах выпадет снег, пишет 24 канал.

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Снег на Западе Украины

Во Львове и Виннице, по данным синоптического ресурса Gismeteo, первый снег вероятен уже 18 ноября. Правда, его будет очень мало, и на поверхности не задержится, потому что не будет мороза. Настоящие снега в городах прогнозируют в начале декабря. Тогда температура воздуха во Львове днем опустится до -1, а ночью – до -3 градусов. Снег периодически будет с дождем.

В Виннице будет холоднее – там ночные морозы ударят до -10 градусов.

Жителям Луцка и Ужгорода снега в ноябре ждать не стоит. Его прогнозируют только после 5 декабря.

В Центре морозы ударят еще в ноябре

В Киеве первый снег обещают 18 ноября, а также:

21 ноября,

26 – 28 ноября,

с 5 декабря.

Однако температура воздуха в столице и других центральных городах будет холоднее, чем на Западе Украины. К концу осени столбики термометров не поднимутся выше 0 градусов.

В Кропивницком снега осенью будет еще больше, но воздух обещают потеплее. Вероятно, что под ногами будет болото.

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До -16 градусов в северных областях

Много снега традиционно будет на Севере Украины. Там снег с дождем обещают с 16 ноября. Через 2 дня дождь прекратится и будет падать только снег, а будет его много. Также снег будет падать в течение недели 21-27 ноября. В настоящее время в Сумах прогнозируют сильные морозы – до -6 градусов днем и -16 градусов ночью.

Заметим, что в Чернигове морозы будут не такими суровыми. Там столбики термометров опустятся лишь чуть ниже нуля.

Много снега на Востоке Украины

Больше всего в ноябре заснежит на Востоке Украины. В Харькове снег обещают с 16 ноября и до конца месяца. Температура воздуха будет минусовой, поэтому снег покроет поверхность земли белым слоем. Вероятно, он не растает до начала декабря. А зимой его обещают еще больше.

В Донецке и Луганске снега будет меньше, чем в Харькове. Он будет периодически падать с 17 по 26 ноября.

Будет ли снег на теплом Юге

В южных областях снег в ноябре маловероятный. Хрустальные снежинки иногда возможны 18, 21 и 22 ноября. Жители Одессы и Херсона увидят больше снега только в конце декабря.

В Запорожье снег прогнозируют раньше – с 4 декабря. С этого времени в городе начнутся незначительные морозы.