Дожди и грозы накроют большинство областей Украины: дата уже известна

В ближайшие дни в Украине будет тепло и сухо. Впрочем, вскоре часть областей накроют дожди и грозы.

Когда и где именно будет дождливо на следующей неделе, как долго будут осадки, передает 24 Канал.

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Когда будут дожди и грозы

Синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что в течение 21 – 23 сентября в Украине сохранится сухая погода. Ветер северный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью +6 – +12, на побережье морей +13 – +18, днем +21 – +26, в Карпатах +15 – +20 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 24 сентября местами на Юге и Юго-Востоке уже ожидаются дожди. Уже на следующий день осадки, вероятно, накроют Запад Украины, также пройдут грозы.

В четверг, 26 сентября, дожди и грозы могут пройти в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Запорожской, Донецкой, Херсонской области, а также в оккупированном Крыму. Кроме того, осадки ожидаются в Винницкой области.

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Прогноз погоды на 22 – 26 сентября / Скриншоты из Укргидрометцентра

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