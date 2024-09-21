Дожди и грозы накроют большинство областей Украины: дата уже известна
В ближайшие дни в Украине будет тепло и сухо. Впрочем, вскоре часть областей накроют дожди и грозы.
Когда и где именно будет дождливо на следующей неделе, как долго будут осадки, передает 24 Канал.
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Когда будут дожди и грозы
Синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что в течение 21 – 23 сентября в Украине сохранится сухая погода. Ветер северный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью +6 – +12, на побережье морей +13 – +18, днем +21 – +26, в Карпатах +15 – +20 градусов.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 24 сентября местами на Юге и Юго-Востоке уже ожидаются дожди. Уже на следующий день осадки, вероятно, накроют Запад Украины, также пройдут грозы.
В четверг, 26 сентября, дожди и грозы могут пройти в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Запорожской, Донецкой, Херсонской области, а также в оккупированном Крыму. Кроме того, осадки ожидаются в Винницкой области.
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Прогноз погоды на 22 – 26 сентября / Скриншоты из Укргидрометцентра
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Максимальная продолжительность бездождевого периода растет
- В последние годы в Украине отмечается тенденция не только к повышению температуры воздуха, но и к росту засушливости. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.
- "Растет максимальная продолжительность бездождевого периода, которая в отдельных регионах может уже достигать 2 месяцев и более", – отметила метеоролог.
- Добавила, поскольку это сопровождается аномально высокой температурой воздуха и почвы, то приводит не только к атмосферной, но и почвенной и гидрологической засухе, растет продолжительность периода с чрезвычайной пожарной опасностью.
- Кстати, Вера Балабух рассказывала, ожидается, что осень будет не только теплой, но и достаточно засушливой, особенно в первой половине.
- Эксперт отметила, что такие погодные условия в целом характерны для Украины. Нередко этот период еще называют "золотой осенью". Впрочем, в 2024 году эти процессы будут более интенсивными.