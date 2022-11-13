Вокзал на месте, люди ждут, – специалисты Укрзализныци отчитались из Херсона

Херсон постепенно приходит в себя от ущерба, причиненного ему оккупантами. Специалисты Укрзализныци посетили освобожденный украинский город.

Они проанализировали масштабы повреждений и оценили нанесенный ущерб. Теперь Укрзализныця сможет сформировать команду, чтобы вернуть железнодорожное сообщение в областной центр.

Читайте также Россияне оставили столпотворение: как выглядит Херсон после деоккупации

Когда стоит ждать поезда в Херсон

Специалисты Укрзализныци 12 ноября посетили деоккупированный Херсон. Они анализировали состояние путей и поездов.

Специалисты приехали в Херсон, чтобы оценить состояние железнодорожного сообщения / Фото Укрзализныци

Заметим, что после освобождения Херсонщина нуждается в масштабном разминировании и зачистке. В "Укрзализныце" говорят, что ВСУ над этим активно работают.

Специалисты Укрзализныци в Херсоне: смотрите видео

Кроме того, добавляют, что поврежденный путь и разбитые вагоны удастся отремонтировать быстро. Пока нужно сконтактировать с украинской армией и властью, чтобы организовать команду для возвращения железнодорожного сообщения в областной центр.

Вокзал на месте. Люди ждут. Значит скоро будет поезд в Херсон,

– убеждают в Укрзализныце.

Обратите внимание "Лучшая вечеринка в жизни": фотографы Либеровы поделились новыми кадрами из Херсона

Как город оправляется от оккупации: актуальные новости

После себя оккупанты оставили в Херсоне беспорядок и разруху. Жителей города призвали быть осмотрительными и предупредили о масштабных минированиях.

Президент Украины рассказал, что захватчики разрушили всю критически важную инфраструктуру областного центра. Херсон нуждается в длительном восстановлении.

В ДТЭК сообщили, что оккупанты уничтожили всю энергосистему Херсона. Однако отсутствие света не помешало херсонцам праздновать освобождение от российского террора.

Вечером 11 ноября местные собрались у костра с украинскими флагами. Жители Херсона хором кричали: "ВСУ". Они радовались и аплодировали украинским воинам.

В Херсон вернулась военная администрация, СБУ и Нацполиция: смотрите видео