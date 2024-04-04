Ударят заморозки: когда снова придет похолодание

Начало апреля в Украине аномально теплое. Такая погода связана с выносом теплого воздуха из Африканского региона. Впрочем, уже вскоре в части областей возможны заморозки.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Также отметил, что температура снизится как ночью, так и днем.

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Когда и в каких областях в апреле будут заморозки

Кибальчич прогнозировал, что уже 3 апреля ситуация в Украине изменится вследствие того, что синоптические процессы изменятся и воздушные потоки будут преобладать с северо-запада. Теплый воздух из Африки покинет территорию нашего государства.

Взамен поступит более холодный, скандинавский воздух. Он движется постепенно на нашу территорию, начиная с Запада и Севера температура снизится. В частности, в среднем на 5 – 10 градусов. И речь идет как о ночной, так и дневной температуре. В некоторых регионах Украины даже возможны заморозки.

Относительно заморозков, то в период с 4 по 6 апреля они наиболее вероятны в северных, центральных и местами восточных регионах. Но пока сложно сказать, насколько они будут интенсивные,

– рассказал Кибальчич.

Если у нас будет преобладать малооблачная погода, ночью возможно снижение температуры, особенно в низменных местностях, вдоль рек, озер, на территории оврагов. Там будет прохладнее. В частности, вероятное снижение до 0 – 3 градусов мороза.

Впрочем, добавил, что холод продлится недолго. Уже совсем скоро в Украину вернется тепло. Так, ближе к выходным температура снова повысится как днем, так и ночью. В некоторых районах она до +20 град.

"И заморозков и сильных похолоданий уже не будет", – подчеркнул синоптик.

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Интересно! Ранее Игорь Кибальчич писал, что примерно с 9 – 10 марта ночи станут заметно теплее по всей Украине. Более того, средняя месячная температура воздуха окажется на 2 – 3,5 градуса выше климатической нормы.

Кстати, вероятность выпадения снега незначительна, за исключением Карпатского региона, где снег в апреле является нормой.