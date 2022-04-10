Когда на ЧАЭС исчезло электричество, работники напугали россиян, что станция скоро взорвется
Источник:"Суспільне"
Когда исчезло электричество на Чернобыльской электростанции, работники были вынуждены испугать оккупантов, что через 14 часов станция взорвется.
Оккупанты привезли много солярки, чтобы продержать нас 2 дня. Об этом рассказала работница ЧАЭС Людмила Козак.
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Вся техника, стоявшая вдоль Киева, была без солярки. Оккупанты сливали ее.
Почему оккупанты так засуетились
Женщина призналась, что пришлось испугать захватчиков.
Мы их немного испугали, что у них есть 14 часов, после чего эта арка взлетит в воздух, и будем встречаться все на небе,
– рассказала Людмила.
Она добавила, что оккупанты спасали таким образом себя и работников заодно.
Напомним, оккупанты вышли с территории ЧАЭС 31 марта. Они удерживали работников в заложниках больше месяца.
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