"Когда есть насильник": нардеп из "Слуги народа" оконфузился из-за ответа об агрессии России
Источник:24 канал
Александр Дануца – нардеп от "Слуги народа" – оконфузился, отвечая на вопрос об угрозе новой российской агрессии. Также политик не смог рассказать, как защищаться Украине.
Дануца – представляет в Верховной Раде комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В эфире одного из украинских телеканалов у политика спросили, как там оценивают ситуацию на границах Украины.
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Мой комментарий очень прост. Когда у вас есть насильник. Я говорю простую вещь. Вы узнали о том, что ваш сосед изнасиловал женщин на районе,
– заявил Дануца.
Однако ведущие попросили политика дать конкретный ответ. Журналисты повторили вопрос. В то же время даже тогда исчерпывающего ответа не было.
Зато Дануца заговорил, что Украина находится в опасности.
"Нам нужно обеспечивать границы безопасностью. Ну, войска и все остальное", – подчеркнул политик.
"Может произойти худший сценарий"
- После разговора Джо Байдена и Владимира Путина президент Литвы Гитанас Науседа заявил: может случиться так, что реализуется худший сценарий. Речь идет о вероятном нападении России на Украину.
- Именно поэтому страны должны сделать все, чтобы не допустить реализацию худшего сценария.
- Науседа отметил, что действия России – это сигнал не только для Украины, но и для всего восточного фланга НАТО. В частности, угрозу чувствуют страны Балтии.
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