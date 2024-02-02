+20 градусов среди зимы: когда в феврале может сильно пригреть

Начался последний месяц этой зимы. Интересно, что в феврале столбики термометров могут подскочить до 20 градусов тепла.

Об этом сообщил Игорь Кибальчич. Синоптик рассказал, в каких областях будет теплее всего.

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Когда в феврале ждать сильного потепления

Игорь Кибальчич отметил, что последний месяц календарной зимы на территории Украины характеризуется постепенным повышением температурного фона. Довольно-таки часто во второй половине месяца среднесуточные температуры стабильно превышают 0 градусов.

Впрочем, нередко случаются вторжения арктического морозного воздуха, метели, штормовые ветры и локальные грозы. Обычно этот месяц неустойчивый, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

Однако, сейчас сохраняется теплая фаза Эль-Ниньо в Тихом океане. Синоптик отметил, что как показывает метод аналогов, при явно выраженной положительной фазе этого колебания, в Восточной Европе февраль обычно теплее нормы. Например, это хорошо было заметно в 1998 и 2016 годах.

Непосредственно в Украине самые высокие температурные показатели ожидаются в западных, южных и центральных областях. В начале месяца в Одесской области и в Крыму возможно прогревание воздуха в дневные часы выше +10, а ближе к середине февраля не исключены значения 15 – 20 градусов тепла в отдельные дни,

– спрогнозировал Кибальчич.

Добавил, что немного прохладнее будет в восточной части, в северных областях и на Полесье. Впрочем, температурный фон за месяц по стране в среднем будет колебаться в пределах 2 мороза – 4 тепла, что примерно на 2 – 5 выше климатической нормы.

"При этом, в конце первой декады февраля и после 20 числа возможны кратковременные периоды похолодания, но без сильных морозов", – подчеркнул синоптик.