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24 Канал Новости Украины Умер Игорь Калинец: когда и где состоится прощание с писателем и диссидентом
29 июня, 13:56
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Умер Игорь Калинец: когда и где состоится прощание с писателем и диссидентом

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Парастас по Игорю Калинцу состоится 30 июня в Архикафедральном соборе святого Юра, а похороны – 1 июля.
  • Семья просит не приносить цветов, а взамен перевести деньги для ВСУ через инициативу "Львовский Рыцарь".

В субботу, 28 июня, в возрасте 85 лет отошел в вечность Игорь Калинец – выдающийся поэт, писатель, диссидент и многолетний политзаключенный советских лагерей. Прощание с почетным гражданином города Львов начнется в понедельник, 30 июня.

Детали сообщила дочь покойного Дзвинка Калинец-Мамчур, передает 24 Канал. У семьи и близких есть особая просьба к тем, кто планирует посетить церемонию.

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Когда состоится чин похорон

Парастас и прощание с Игорем Калинцом состоится в понедельник, 30 июня, в 19:00 в Архикафедральном соборе святого Юра (площадь святого Юра, 5). Во вторник, 1 июля:

  • в 12:00 – чин похорон, прощание в Архикафедральном соборе святого Юра;
  • в 13:30 – общегородская церемония прощания возле Ратуши (площадь Рынок);
  • в 14:00 – поминальное вече и захоронение на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища №67.

Мы знаем, как Игорь Калинец ждал Победы и переживал за наших защитников на фронте. Поэтому просим сделать то, что сделал бы Он: не приносить венков и цветов на похороны, а деньги перечислить для ВСУ,
– написали родные.

Реквизиты волонтерской инициативы "Львовский Рыцарь" можно найти по ссылке.

Напомним, в феврале на Прикарпатье в возрасте 95 лет ушел из жизни связной Украинской повстанческой армии Николай Негрич. Он был последним свидетелем и участником национально-освободительной борьбы.