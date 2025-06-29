Умер Игорь Калинец: когда и где состоится прощание с писателем и диссидентом
- Парастас по Игорю Калинцу состоится 30 июня в Архикафедральном соборе святого Юра, а похороны – 1 июля.
- Семья просит не приносить цветов, а взамен перевести деньги для ВСУ через инициативу "Львовский Рыцарь".
В субботу, 28 июня, в возрасте 85 лет отошел в вечность Игорь Калинец – выдающийся поэт, писатель, диссидент и многолетний политзаключенный советских лагерей. Прощание с почетным гражданином города Львов начнется в понедельник, 30 июня.
Детали сообщила дочь покойного Дзвинка Калинец-Мамчур, передает 24 Канал. У семьи и близких есть особая просьба к тем, кто планирует посетить церемонию.
Смотрите также Умер Игорь Калинец: биография выдающегося украинца, который не прогнулся под советскую власть
Когда состоится чин похорон
Парастас и прощание с Игорем Калинцом состоится в понедельник, 30 июня, в 19:00 в Архикафедральном соборе святого Юра (площадь святого Юра, 5). Во вторник, 1 июля:
-
в 12:00 – чин похорон, прощание в Архикафедральном соборе святого Юра;
-
в 13:30 – общегородская церемония прощания возле Ратуши (площадь Рынок);
-
в 14:00 – поминальное вече и захоронение на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища №67.
Мы знаем, как Игорь Калинец ждал Победы и переживал за наших защитников на фронте. Поэтому просим сделать то, что сделал бы Он: не приносить венков и цветов на похороны, а деньги перечислить для ВСУ,
– написали родные.
Реквизиты волонтерской инициативы "Львовский Рыцарь" можно найти по ссылке.