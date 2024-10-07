"Немецкий сценарий" окончания войны: что это такое, подходит ли Украине и как отреагирует Путин

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Осенняя активность украинской дипломатии и союзников указывают на новую фазу переговоров о возможном завершении войны. Символом надежды стало заявление президента Украины о том, что мир на самом деле ближе, чем кажется, а потенциальным каркасом мирного урегулирования, возможно, станет так называемый "План победы Зеленского". Сейчас он тайный и о нем известно лишь в общих чертах благодаря интригующим твитам министра иностранных дел Сибиги и оптимистичным заявлениям накануне "исторического Рамштайн" 12 октября от Зеленского. В то же время некоторые западные СМИ понемногу начали публиковать подробности и детали.

Далее всех остальных пошло издание Financial Times, которое в большой статье сделало предположение о плане реализации так называемого "немецкого сценария" в отношении Украины. 24 Канал рассказывает, что он предусматривает и может ли быть реализован сейчас.

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Как часть Германии вступала в НАТО и что такое "немецкий сценарий"

Имеется в виду образование на месте Третьего Рейха двух государств – Германской Федеративной Республики (ФРГ) и Германской Демократической Республики (ГДР). Обе появились как бывшие части зоны оккупации союзников – победителей Второй мировой войны.

ФРГ образовалась в результате объединения британской, французской и американской зон (так называемая Тризония) в сентябре 1949 года.

ГДР образовалась через месяц из советской зоны оккупации, которой, по сути, оставалась до конца своего существования.

ФРГ присоединилась к плану Маршала и осталась частью Западного мира, а ГДР стала советской колонией под вывеской "народной демократии". Западная часть Германии пошла путем европейской и евроатлантической интеграции.

ФРГ была одной из основательниц Европейского сообщества по углю и стали, которое стало прообразом Евросоюза, а в 1955 году в рамках второго расширения Альянса ФРГ стала членом НАТО.

Обратите внимание! Кроме "немецкого сценария" СМИ и аналитики обсуждают в отношении Украины так называемый "корейский сценарий", то есть раздел корейского полуострова по 38-й параллели и создание двух корейских государств с гарантиями безопасности от их союзников, а также гарантий безопасности для Японии без учета оккупированных Россией 4 Курильских островов. Кроме того, есть "финский сценарий", то есть мир в обмен на нейтральность и часть собственных территорий под гарантии доброй воли предшественников Путина.



Также на ум приходит "хорватский сценарий", когда демократическая страна при поддержке союзников отбивается от бывшей метрополии и восстанавливает свои границы. А также обратный ему "вьетнамский", где местный аналог "днр" победил демократический Вьетнам, который покинули США и объединил страну на своих условиях. В то же время историки вспоминают украинские казацкие войны и раздел на Левобережье и Правобережье, а также раздел Западной Украины в 20-м веке по "линии Керзона".

Отметим, что хоть в НАТО приняли только Западную Германию, в то время Конституция самой ФРГ такого раздела не признавала, считала ГДР нелегитимным образованием и декларировала курс на воссоединение немецких земель. В частности, об этом говорила статья 23 Конституции ФРГ 1949 года. Несмотря на это в 1970-е, когда к власти вместо консерваторов из ХДС пришли либералы-социалисты, ФРГ начала активно развивать экономические отношения с советским блоком и той же самой ГДР.

В 1972 году канцлер Вилли Брандт (к тому времени уже лауреат Нобелевской премии мира) завершил "эпоху непримиримости" и инициировал заключение между ФРГ и ГДР соглашения о взаимном признании границ и суверенитета, чем снял напряжение между двумя немецкими государствами и двумя блоками в их глобальном противостоянии, известном как холодная война. Новая восточная политика Брандта предусматривала также и экономическую интеграцию. В случае отношений с ГДР это были льготные кредиты от ФРГ, которые подсадили Ossi на "кредитную иглу" Wessi.

Отметим, что несмотря на существенное потепление между обеими Германиями, ФРГ и не думала отказываться от развития собственной армии под эгидой НАТО. За время холодной войны мир имел несколько кризисов, которые могли перейти в горячую фазу. Иногда от реальной войны мир отделял буквально один выстрел – как было в октябре 1961 года на Фридрихштрассе в Берлине.



Американские танки M48 Patton против советских Т-55 на КПП Чарли, октябрь 1961 года / Фото U.S. Army USAMHI

Тогда американский президент Кеннеди проявил политическую волю и продемонстрировал готовность защищать союзника от СССР. Впоследствии его преемники продолжили этот курс, демонстрируя, что готовы воевать за Германию, а американское ядерное оружие в Европе стало неким гарантом этой решимости. Благодаря этому тысячи советских танков в Европе покрылись ржавчиной или сгнили, а вместе с ними – и СССР, который не сумел потянуть прежде всего экономическое противостояние с Западом.

В 1974-м Брандт с позором уйдет в отставку, когда окажется, что его референт был агентом "Штази", но это уже другая история, ведь курс, который взяла ФРГ, победил. Капиталистическая Германия де-факто "пересидела", то есть дождалась, когда у тогдашней итерации России – Советского Союза – углубится системный кризис и он ослабнет настолько, что не сможет удерживать свои колонии.



Берлинская стена в ноябре 1989 года / Фото AP

Это произошло через два десятилетия, 3 октября 1990 года. Тогда канцлер Гельмут Коль торжественно объявил о воссоединении двух Германий, а его недавний коллега Эрих Хонеккер, которого Коль за 3 года до этого принимал с официальным визитом, сбежал в Москву.

Россияне, кстати, в 1992 году этого "гауляйтера" без угрызения совести выдадут уже объединенной Германии. Там "немецкого Пушилина" будут судить за преступления времен советской оккупации, но из-за смертельной болезни смилостивятся и позволят умереть на свободе. Что тот и сделает в 1994-м.

Как "немецкий сценарий" может работать для Украины

Именно повторение "немецкой истории", но на украинском материале, сейчас активно продвигают многочисленные западные интеллектуалы. Похоже, нечто подобное сейчас также на столах в высоких кабинетах. И хотя Украина активно опровергает и называет все "слухами", есть вероятность, что такой сценарий на самом деле может быть рассмотрен.

Что план предусматривает в украинских реалиях?

"Молчаливое согласие" от сторон конфликта, то есть признание де-факто, но ни в коем случае не де-юре российской зоны оккупации Украины .

. Также вступление свободной части нашего государства в НАТО или получение гарантий безопасности, аналогичных 5 статье Вашингтонского договора, то есть военной помощи в случае новой агрессии и распространение на не оккупированную Россией территорию Украины натовского "ядерного зонтика".

На практике это может означать прекращение боевых действий на действующей ныне линии фронта (интересно, как быть с Курщиной?), введение на новую линию разграничения миротворцев и прекращение российских обстрелов украинских городов и инфраструктуры, над которой НАТО наконец "закроет небо" – о чем союзников умоляли с февраля 2022 года.



Свободная часть Украины становится частью НАТО, а ВСУ продолжат свою интеграцию в Альянс и перевооружение.

Россия же получает руины, которые успела захватить до того, и будет иметь полное право делать с ними все, что пожелает. К сожалению, вместе с территориями под контролем оккупантов оказались и сотни тысяч украинцев, которым, в соответствии с этим планом, отведена роль "новых восточных немцев".

Такой план предлагает развитие и интеграцию в Европу украинских территорий, к которым не успела дотянуться московская рука, а также обеспечит возвращение миллионов украинских беженцев домой.

Фактически это история об установлении временного статус-кво на время, пока Путин не умрет. После этого считается, что его режим личной диктатуры упадет, транзита власти не произойдет, а Россию ждет новый кризис (сопоставимый с кризисом 1991-го и последующих лет), что ослабит агрессора и создаст новое окно возможностей для возврата мирным путем украинских территорий в исторических границах того самого 1991-го года.

Какие подводные камни в "немецком сценарии"

В теории этот вариант можно рассмотреть и, возможно, даже согласиться, но сейчас он как минимум сырой, как максимум – красивая сказочка, что неплохо выглядит на страницах FT, в интервью бывших генсеков НАТО (ключевое слово – бывших) или докладах западных аналитических центров. Однако не выдерживает критики при несколько более глубоком анализе. Потому что имеет много "будничных но", которые "не дают нам к морю идти". Что ж: "Дайте мне листок".

Главная проблема, что возникает при рассмотрении ситуации, отсутствие политического лидерства среди Западных союзников. Если Кеннеди в 1961 осмелился отдать приказ привести танки в боевую готовность в Западном Берлине, то нынешние хозяева Белого Дома, похоже, даже боятся лишь мысли о такой возможности.

Сейчас же нужно гораздо больше, чем несколько танков "Паттон" на чекпойнте "Чарли". Сейчас Украина нуждается в крепкой руке, из которой не выпадет тот самый "ядерный зонтик". Более того, сейчас не удастся спрятаться за коллективным НАТО (потому что там сидят "троянские кони" из Венгрии и Словакии), поэтому решения должны быть не только волевыми, но и персонифицированными. А что у нас? Только очередные припадки немощности и испуг каждый раз, как Украина просит новое оружие.

Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые точно не допускали бы расширения или повторения войны. Они даже дальнобойность боятся дать,

– анонимный, но очень информированный и очень точный источник 24 Канала в Офисе Президента Украины о статье Financial Times и их "мирном плане".

Другой аспект: а где в этом плане Путин? Такой вариант далеко не факт, что его устроит – публично он и его приспешники посягают на всю Украину. Собственно, они и начали вторжение под предлогом "недопущения расширения границ НАТО", а тут получают потенциальные "томагавки" вблизи Белгорода. "Опять обманули", – завопит Путин и будет совершенно прав.

То есть, чтобы такой план начал работать, Россию нужно заставить на него согласиться, поставить перед фактом. Это сейчас можно сделать только с позиции силы.

Кто же будет ее демонстрировать? США, находящиеся в разгаре избирательного процесса, который кардинально может все изменить?

Европейский Союз, который начал наконец осознавать всю опасность России, но не имеет сил отбиться от россиян и, к сожалению, не составляет отдельной большой военной силы?

Великобритания, которая все делает правильно, но потеряла влияние на ЕС и не может пока гарантировать стабильную и последовательную поддержку США, потому что там происходят дикие вещи?

Таким образом, должно произойти чудо рождения сильных политических лидеров. И эти новые "рейганы" и "тэтчеры" наконец заиграют мышцами и поставят Путина на место, сильной рукой разрубив гордиев узел войны в Украине. При этом Путин должен "все понять" и остановить машину войны, что де-факто сейчас только и держит его режим на плаву, то есть вернуть с фронта сотни тысяч варваров, которые почувствовали вкус больших денег и крови, но теперь будут лишены как первого, так и второго, а потому устроят геноцид уже не в Украине, а у себя дома.

Как думаете, какова вероятность такого развития событий? В этой ситуации господин Байден скорее повторит знаменитую мемную сцену из фильма Scary Movie 2 и, чтобы успокоить критиков, позволит ВСУ бить ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории. Мы будем рады и этому.

Но если мы чего-то не учитываем и ошибаемся – тогда получим нового фаворита на получение Нобелевской премии мира.

Scary Movie II – тот самый фрагмент с Джеймсом Вудсом: