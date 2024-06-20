Украина планирует начать использовать F-16 этим летом, – The Guardian

Командующий ВВС Нидерландов ожидает, что истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной этим летом. Это подтвердили и в министерстве страны.

Так, генерал Арну Столлманн заявил, что "примерно этим летом все выстроится в ряд". Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также сказала, что первые поставки F-16 в Украину должны состояться этим летом.

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Почему поставки задержались

По словам генерала, поставки самолетов были сорваны из-за задержки в доставке и обучении. Он также отметил, что процесс обучения пилотов и наземного персонала управления самолетом был непростым.

В обучении нуждаются не только пилоты, техническим специалистам и специалистам по техническому обслуживанию также нужен тщательный инструктаж. Мы проводим комплексное обучение по поддержке, чтобы они могли эффективно обслуживать самолет. Поэтому все должно совпасть,

– сказал он.

Между тем Кайса Оллонгрен выступила против критики по поводу задержек.

Я полностью понимаю позицию Украины, они хотят сделать это как можно быстрее... Мы реализуем проект настолько быстро, насколько можем, мы действительно расширяем наши возможности... F-16 действительно гораздо сложнее систем, которые до сих пор использовали украинские Воздушные силы... Нельзя просто перескочить через несколько этапов, надо пройти каждый этап процесса, но мы также хотим доставить их как можно быстрее,

– сказала она.

Преимущества F-16

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине около 80 истребителей F-16.

Издание отмечает, что F-16 значительно лучше по сравнению с нынешним воздушным флотом Украины, в состав которого входят МиГ-29, Су-24 и Су-25.

В частности по сравнению с МиГ-29, Су-27 и Су-25, F-16 может нести большую боевую нагрузку, что соответствует мощности украинского тактического бомбардировщика Су-24.

Также F-16 оснащен более мощной радиолокационной системой, которая может помочь смягчить недостатки радаров, с которыми Киев столкнулся во время войны.

Кроме этого, американские истребители более удобны для пилотов, поскольку имеют интуитивно понятное управление и дисплеи, которые позволяют летчикам держать голову высоко поднятой.

Тем более украинские истребители сейчас сильно перегружены и повреждены.