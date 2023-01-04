"Когда каждая секунда важна": полицейские показали первые секунды после удара по Хмельницкому

Российские террористы 31 декабря во время массированного обстрела Украины атаковали Хмельницкий. Местные патрульные оказались в эпицентре происшествия одними из первых и оказали помощь пострадавшим.

Сегодня патрульные распространили видео тех первых минут после вражеской атаки. На видео видно, что полицейские не теряли ни минуты до приезда скорой.

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В тот день инспекторы роты ТОР, находясь в квадрате патрулирования, услышали звук полета вражеской ракеты и взрыв, а за ним — еще один. Поэтому, не теряя времени, инспекторы бросились на место происшествия, где обнаружили пострадавших граждан,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что инспекторы останавливали пострадавшие кровотечения, накладывали турникеты и кровоостанавливающие повязки, обрабатывали раны, фиксировали конечности шинами.

Также прочесывали территорию, чтобы убедиться, что больше нет пострадавших, вызвали скорые и предоставляли медикам всю необходимую информацию.

Кратко о вражеской атаке