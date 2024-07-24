Спецоперация против СССР и колония на Луне: как человечество осваивает спутник более полувека

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На днях, а именно 20 июля, прошло 55 лет с первой высадки человека на Луну, которая состоялась в 1969 году. Тогда астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на поверхность спутника Земли, а Майкл Коллинз остался в орбитальном модуле.

Программа "Аполлон" продолжалась до 1972 года. После последней высадки на Луну человечество так и не вернулось на ночное светило. Сейчас NASA готовится к этому, работая над программой "Артемида". Теперь высадка планируется в 2026 году в рамках миссии "Артемида-3".

24 Канал подготовил несколько историй об исследовании Луны – от прошлого до нынешних времен.

Настоящее время. Космос объединяет

В своей речи в честь 55-летия высадки человека на Луну 20 июля администратор NASA Билл Нельсон призвал к единству между обеими основными политическими партиями США – демократами и республиканцами.

Нынешние обстоятельства, по мнению Нельсона, напоминают неспокойную атмосферу 1960-х, когда развивалась программа "Аполлон".

Что такое "Артемида" Artemis или "Артемида" – американская лунная программа, включающая несколько миссий: от запуска беспилотного корабля к Луне до высадки экипажа и создания лунной базы. Первая миссия состоялась в 2022 году, далее NASA планировало в 2024-м запустить пилотируемую миссию вокруг Луны, а затем – пилотируемую миссию с посадкой на спутник Земли. В январе 2024-го стало понятно, что агентство не успевает, и миссию "Артемида-2" перенесли на сентябрь 2025 года, чтобы справиться с трудностями с разработками и операциями, сообщили в NASA.



Далее по очереди – миссия "Артемида-3" в сентябре 2026 года, в которой планируется высадка астронавтов у южного полюса Луны. К 2028 году должны достроить лунную орбитальную станцию Gateway, на которую астронавты полетят в миссии "Артемида-4".

Космос может объединить неспокойную страну в нелегкие времена. И ни один момент не объединил страну так, как момент посадки космического корабля Eagle, за которым наблюдала вся планета,

– сказал Нельсон.

Билл Нельсон – бывший сенатор-демократ. Он был членом экипажа шаттла в 1986 году, одновременно будучи участником космического комитета. Президент Джо Байден назначил Нельсона на должность администратора NASA в 2021 году.

Некоторые могут сказать, что наши самые светлые дни позади. Но что случится, когда человечество снова соберется, чтобы в общем почете наблюдать, как экипаж астронавтов "Артемиды" поднимается в небеса – и тогда, когда человечество снова ступит на поверхность Луны. Этот день будет триумфальным для всех,

– добавил Нельсон.

Нельсон также вспомнил соглашения "Артемиды", по которым десятки стран согласились сотрудничать и соблюдать правила мирного исследования космоса и Луны под руководством NASA. Параллельно с этим с разной степенью успеха освоением космоса занимаются Россия и Китай.

Что известно о китайской лунной программе Chang'e (Чанъэ) – китайская программа исследования Луны, которая состоит из четырех этапов. Первый – запуск корабля на орбиту Луны в первой миссии 2007 года и во второй миссии 2010 года. Второй этап – посадка на Луну в 2013 и 2019 годах (миссии третья и четвертая). Третий этап – сбор лунных образцов и отправка их на Землю с видимой стороны Луны пятой миссией в 2020 году.



Четвертый этап – сбор образцов с обратной стороны в 2024 году. Финальная цель программы: пилотируемая высадка на Луну в 2030-х годах и создание базы на южном полюсе.

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Прошлое. Похищение "Луны"

Освоение Луны началось за десятилетие до первой высадки человека на Луну. В конце 1950-х, на старте космической гонки между США и СССР, NASA было создано, в частности, для опережения "советов" в космосе.

Советский Союз намеревался отправить космический корабль на Луну и оставить там свой политический след, сбросив на лунную пыль металлические вымпелы с гербом СССР. 13 сентября 1959 года СССР достиг этой цели, создав "Луну-2". Она стала первой автоматической межпланетной станцией, достигшей поверхности Луны.



"Луна-2" / NASA

Чтобы получить информацию о том, как Советский Союз создал технологию, что может добраться до Луны, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) выполнило тайную шпионскую операцию на советской выставке в 1959 году за пределами СССР. Оперативная группа ЦРУ разобрала экспонат "Луна-2", чтобы задокументировать, какие методы и технологии использовал Советский Союз.

Много лет спустя ЦРУ подробно рассказала об этой секретной операции в 1995 году.

Команда офицеров ЦРУ получила неограниченный доступ к экспонату в течение 24 часов, он оказался не копией, а полностью работоспособной системой, сравнимой с "Луной-2",

– говорится в архиве ЦРУ.

Команда "воров" разобрала корабль, засняла все его компоненты и сложила его обратно в кучу. Секретная операция прошла не без забавных сложностей. На попытки поставить в верном порядке компоненты корабля американцы потратили почти час:

"После ряда тщетных попыток и многих тревожных моментов компоненты наконец были установлены, и мы все вздохнули с облегчением", – говорится в архиве.

Будущее. Колония на Луне и орбитальная станция

Программа "Артемида" будет определять космическое будущее человечества по всем современным представлениям. В рамках "Артемиды" планируется высадка на Луну первой женщины и первого человека с другим цветом кожи. До этого лунными астронавтами были только мужчины американского происхождения.



Лунная база / Визуализация NASA

Одним из важных этапов должна стать четвертая миссия "Артемиды". Астронавты полетят на орбитальную станцию Lunar Gateway, которую до 2028 года должны достроить на орбите спутника. Оттуда они смогут отправляться непосредственно на Луну и проводить на борту станции научные эксперименты.

Для чего предназначена лунная орбитальная станция Lunar Gateway – проект орбитальной лунной станции NASA, запуск которой запланирован после 2025 года. Станция будет меньше Международной космической станции и будет использовать в работе системы искусственного интеллекта. Gateway будет служить промежуточным пунктом для полетов к Луне и дальше.

Астронавты миссий "Артемиды" будут заниматься на Луне исследованиями и подготовкой к сооружению постоянной базы человечества. В частности, планируется создание первой лунной железной дороги.

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NASA планирует построить первую лунную железнодорожную систему, цель создания которой – надежная, автономная и эффективная транспортировка полезного груза на Луне. Она поможет в создании постоянной лунной базы в 2030-х годах, как это предусмотрено в плане NASA "Луна – Марс". Система будет называться FLOAT (Flexible Levitation on a Track – гибкая левитация на треке).

По словам Джима Фри, помощника администратора NASA по разработке исследовательских систем, по программе "Артемида" могут в конце концов построить несколько баз по всей Луне вместо одного базового лагеря на южном полюсе Луны, как это планировалось с 2020 года.

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Базовый лагерь "Артемиды" планируют построить на южном полюсе Луны в кратере Шеклтон, где содержатся запасы водяного льда. А еще NASA рассматривает сотрудничество с международными партнерами – Европой, Канадой и Японией – для создания сети баз на Луне для научных и исследовательских целей.