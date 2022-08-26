Когда миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС: СМИ назвали дату

Эксперты хотят оценить безопасность станции и решить проблемы с безопасностью на Запорожской АЭС, возникшие из-за обстрелов российских оккупантов.

Уже на следующей неделе комиссия МАГАТЭ может прибыть на ЗАЭС.

Сообщают, что инспекторы Международного агентства по атомной энергетике готовы совершить экстренный визит на Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе.

Внимание россия устроит спектакль на Запорожской АЭС, – эксперт по ядерной безопасности о миссии МАГАТЭ

Команда МАГАТЭ может также доставить запасные части, устройства радиационного контроля и другие важные материалы на крупнейшую в Европе АЭС из-за опасений, что боевые действия в этом районе могут повредить линии электропередач и вызвать пожары на АЭС, что может привести к ядерной катастрофе.

Вероятнее всего, миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС в начале следующей неделе, хотя окончательные детали все еще обсуждаются.

Мы ведем активные консультации по поводу предстоящей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Подробности будут как можно быстрее,

– цитирует издание представителя МАГАТЭ.

В комиссии считают, что после Чернобыля это важнейшая миссия, которую когда-либо выполняло МАГАТЭ. Один из сотрудников комиссии предупредил, что на Запорожской АЭС так много проблем с безопасностью, что делегации могут понадобиться недели, чтобы их решить должным образом.

Миссию МАГАТЭ на электростанцию возглавит глава агентства Рафаэль Гросси. Эксперты будут стремиться оценить безопасность станции и решить какие-либо проблемы с безопасностью, возникшие во время боевых действий.

Ситуация на Запорожской АЭС: последние новости

Отключение Запорожской АЭС представляет угрозу ядерной безопасности мира, любое нарушение технологий может стать причиной катастрофы. Остановка ЗАЭС, особенно полное отключение всех энергоблоков – это серьезная вещь, ведь такая большая атомная станция, как Запорожская, имеет определенные внутренние потребности.

российские пропагандисты распространяют информацию о якобы возможных "провокациях" на Запорожской АЭС во время визита миссии МАГАТЭ. оккупанты традиционно обвиняют в этом украинских защитников.

В МАГАТЭ заявили, что демилитаризация Запорожской АЭС, которую захватили россияне, не входит в повестку дня агентства. Мол, это должно решаться на "политических переговорах".

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