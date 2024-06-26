Полномочия ТЦК: когда должны проверять военно-учетные документы и доставлять в центр

Уже больше месяца, с 18 мая, в Украине действуют новые правила воинского учета и мобилизации. В частности, изменения касаются правил оповещения военнообязанных – полномочия представителей ТЦК несколько расширили.

Рассказываем, где у мужчины могут проверять военно-учетные документы и на каких основаниях. Также важно знать, когда вас могут доставить в Центр комплектования.

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Требования к военнообязанным

Все мужчины в Украине в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения и мобилизации обязаны носить с собой военно-учетные документы (ВОД). Они должны демонстрировать их по требованию уполномоченных представителей ТЦК, полицейских или сотрудников Госпогранслужбы.

Где могут проверять документы

Право на проверку военно-учетных документов во время мобилизации у мужчин призывного возраста имеют только те представители ТЦК, которые уполномочены вручать повестки.

Проверка ВОД может осуществляться:

в пограничной полосе;

в контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины - представителями Госпогранслужбы;

по месту жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах) – уполномоченными представителями ТЦК или полицейскими.

Что именно проверяют

Прежде всего уполномоченные должны установить принадлежность граждан по воинской обязанности, сверяются их персональные данные, данные военно-учетного документа с данными Единого государственного реестра военнообязанных Оберіг.

Для этого представители ТЦК, Госпогранслужбы и полицейские могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к реестру Оберіг.

Когда могут доставить в ТЦК

Если же в ходе проверки будет установлено, что гражданин нарушает правила воинского учета, утверждены постановлением Кабмина № 1487 или Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации; или же будет выявлено расхождения военно-учетного документа с данными в реестре Оберіг, мужчине предложат сопровождение в ТЦК для уточнения персональных данных, взятия на воинский учет и прохождения медицинского осмотра ВВК. Поэтому сначала гражданину вручат повестку.

В случае отказа, полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.