В ТЦК объяснили, при каких условиях могут мобилизовать до 25 лет

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако, есть случаи, когда их могут мобилизовать.

При каких именно условиях это возможно, подробно объяснили в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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Когда могут мобилизовать до 25 лет

В Одесском областном ТЦК отметили, что действительно, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. В то же время подчеркнули, что есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать. В частности:

если мужчина прошел срочную службу в мирное время;

если человек закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность.

Кстати, с апреля в Украине нет статуса "ограниченно годный". Граждане, которые его имели, остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет. У них могут проверить военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии, добавили в ТЦК.