У России больше нет политического запаса: прогноз, когда может закончиться война
Быстрого плана победы в войне против России не существует. Хотя есть теоретические надежды, ведь Владимир Путин или другие люди в России могут капитулировать. Кроме того, предпринимаются определенные усилия, чтобы это произошло.
Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, война в Украине должна завершиться весной 2023 года.
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3 самых главных компонента войны
Шейтельман отметил, что нельзя измерять войну только военным методом, то есть количеством вооружения. По его словам, война содержит около 100 компонент, но есть 3 самых главных:
- Оружие и люди, которые воюют
Так, если измерять только по количеству вооружения и солдат, то, по словам военных, война может закончиться до конца следующего года. "Это если просто до последнего российского солдата на украинской территории", – объяснил политтехнолог.
- Экономика
Сугубо экономически сделать это наше государство тоже не успеет до конца следующего года. Ведь экономически "задушить Россию" раньше не получится.
- Политика
А вот политического запаса у России больше нет – там нет большого запаса политической крепости,
– подчеркнул Шейтельман.
Он добавил, что победа достигается комплексно. Следовательно, нужно и дальше продолжать усиливать военные усилия и "экономическое удушение" России. А в итоге победа будет достигнута усилиями военных через политическое решение. Однако прогнозировать это трудно, поскольку политика непредсказуема.
Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео
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