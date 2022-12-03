У России больше нет политического запаса: прогноз, когда может закончиться война

Быстрого плана победы в войне против России не существует. Хотя есть теоретические надежды, ведь Владимир Путин или другие люди в России могут капитулировать. Кроме того, предпринимаются определенные усилия, чтобы это произошло.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, война в Украине должна завершиться весной 2023 года.

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3 самых главных компонента войны

Шейтельман отметил, что нельзя измерять войну только военным методом, то есть количеством вооружения. По его словам, война содержит около 100 компонент, но есть 3 самых главных:

Оружие и люди, которые воюют

Так, если измерять только по количеству вооружения и солдат, то, по словам военных, война может закончиться до конца следующего года. "Это если просто до последнего российского солдата на украинской территории", – объяснил политтехнолог.

Экономика

Сугубо экономически сделать это наше государство тоже не успеет до конца следующего года. Ведь экономически "задушить Россию" раньше не получится.

Политика

А вот политического запаса у России больше нет – там нет большого запаса политической крепости,

– подчеркнул Шейтельман.

Он добавил, что победа достигается комплексно. Следовательно, нужно и дальше продолжать усиливать военные усилия и "экономическое удушение" России. А в итоге победа будет достигнута усилиями военных через политическое решение. Однако прогнозировать это трудно, поскольку политика непредсказуема.

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