В Раде объяснили, смогут ли мужчины выезжать за границу после отмены военного положения

Многих украинцев интересует, смогут ли мужчины выезжать за границу после отмены военного положения. Однако, по словам Федора Вениславского, даже после этого свобода передвижения может быть ограничена.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Федора Вениславского в комментарии "Фокусу".

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Когда мужчины смогут выезжать за границу

Вениславский отметил, что выезд за границу будет разрешен после отмены военного положения, но при условии, что не будет введен другой правовой режим.

Свобода передвижения и свободное передвижение за пределы страны связаны исключительно с продолжением или непродлением правового режима военного положения,

– пояснил нардеп.

Напомним, что ранее Вениславский объяснил, что отмена военного положения в Украине зависит от многих факторов. Он отметил, что сейчас сложно говорить о его отмене, поскольку ситуация на фронте остается напряженной, а российские войска продолжают наступать.

Депутат также отметил, что многое будет зависеть от политики администрации США в отношении России, в частности от действий и сигналов, которые она будет посылать. Вениславский предположил, что определенная ясность может появиться в конце февраля, когда станет понятной позиция Дональда Трампа и его команды.