Повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Федора Веніславського в коментарі "Фокусу".

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Коли чоловіки зможуть виїжджати за кордон

Веніславський зазначив, що виїзд за кордон буде дозволений після скасування воєнного стану, але за умови, що не буде запроваджено іншого правового режиму.

Свобода пересування і вільне пересування за межі країни пов'язані виключно з продовженням або непродовженням правового режиму воєнного стану,

– пояснив нардеп.

Нагадаємо, що раніше Веніславський пояснив, що скасування воєнного стану в Україні залежить від багатьох чинників. Він наголосив, що наразі складно говорити про його скасування, оскільки ситуація на фронті залишається напруженою, а російські війська продовжують наступати.

Депутат також зазначив, що багато чого залежатиме від політики адміністрації США щодо Росії, зокрема від дій і сигналів, які вона надсилатиме. Веніславський припустив, що певна ясність може з’явитися наприкінці лютого, коли стане зрозумілою позиція Дональда Трампа та його команди.