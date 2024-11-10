На Львовщине прогнозируют мокрый снег и мороз: когда ожидать похолодание

Осень подходит к концу, поэтому погода превращается в более зимнюю. Синоптики сделали прогноз для Львовской области на следующую неделю.

На Львовщине прогнозируют мокрый снег и мороз уже с 11 ноября. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Уже в большинстве областей: когда в Украине будет снег

Будет значительное снижение температуры

Синоптик Львовского регионального центра по гидрометеорологии Оксана Мазепа сказала, что в ближайшие дни область будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Погода будет пасмурной и прохладной, однако без осадков.

Ветер будет преобладать юго-восточного направления, умеренный. Ночью и утром местами будут туманы. Температура ночью составит -1...-6 мороза, днем – до +12.

Однако уже с середины следующей недели синоптики предусматривают поступление холодной воздушной массы и прохождение атмосферных фронтов с северо-запада. Это повлечет похолодание, усиление ветра и выпадение небольших осадков. В частности, говорится о дожде с переходом в мокрый снег и снег.

В течение 14-15 ноября возможно образование неустойчивого снежного покрова и температуры от -2 градусов до +4 градусов, а в течение 16-18 ноября – 0...-6,

– объяснила Оксана Мазепа.

Какой будет зима

Синоптики прогнозируют, что зима будет теплее предыдущих. Такая тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Среднемесячная температура предполагается в пределах 0...-7 градусов, в горных районах - 2 градуса мороза. Это около нормы.

В январе температуры будут примерно такими же.

Оксана Мазепа отметила, что больше будет периодов с мокрым снегом, а вот сильных снежных покровов от начала и до конца зимы не предвидится.