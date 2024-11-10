На Львівщині прогнозують мокрий сніг та мороз вже з 11 листопада. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Буде значне зниження температури

Синоптикиня Львівського регіонального центру з гідрометеорології Оксана Мазепа сказала, що найближчими днями область перебуватиме під впливом поля підвищеного атмосферного тиску. Погода буде похмурою та прохолодною, проте без опадів.

Вітер переважатиме південно-східного напрямку, помірний. Вночі та вранці подекуди будуть тумани. Температура вночі становитиме -1...-6 морозу, вдень – до +12.

Проте вже з середини наступного тижня синоптики передбачають надходження холодної повітряної маси і проходження атмосферних фронтів з північного заходу. Це спричинить похолодання, посилення вітру і випадання невеликих опадів. Зокрема, мовиться про дощ з переходом у мокрий сніг та сніг.

Упродовж 14-15 листопада можливе утворення нестійкого снігового покриву і температури від -2 градусів до +4 градусів, а упродовж 16-18 листопада – 0...-6,

– пояснила Оксана Мазепа.

Якою буде зима

Синоптики прогнозують, що зима буде теплішою за попередні. Така тенденція зберігається впродовж останніх років. Середньомісячна температура передбачається у межах 0...-7 градусів, у гірських районах — 2 градуси морозу. Це близько норми.

У січні температури будуть приблизно такими ж.

Оксана Мазепа наголосила, що більше буде періодів з мокрим снігом, а ось сильних снігових покривів від початку і до кінця зими не передбачається.